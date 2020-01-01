Гаишник остановил и не подходит... А если уехать?

В этой ситуации у обеих сторон есть статьи закона, играющие за них. Все дело — в нюансах доказательной базы. Вот как следует поступить водителю.

Нечасто, но происходят ситуации, когда патруль ДПС останавливает нескольких водителей сразу и общается с ними в порядке «живой очереди». Такой подход отнимает больше времени, чем среднестатистический минутный «пит-стоп» на проверку документов. Автомобилисты нервничают, кто-то самовольно уезжает, из-за чего рискует нажить проблемы.

Обязанности водителя

Интересная ситуация: если обратиться только к тем документам, которые изучают в автошколе, то водитель оказывается кругом должным. В пункте ПДД 2.4 перечислены те, кто наделен правом остановки транспортных средств. Это любые регулировщики, а также сотрудники Таможенной службы (только в зонах таможенного контроля) и сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (только в отношении грузовиков и автобусов). Пункт Правил 6.11 требует остановиться в указанном месте. Даже если остановка там теми же правилами запрещена. В этом случае патруль должен обеспечить безопасность — вашу и проезжающих мимо.

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КоАП в автошколах не изучают, но большинство водителей с его 12-й главой знакомы. Она тоже про то, что автомобилист «должен». В статье 12.25.2 сказано:

невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей.

С учетом того, что право остановки ныне дано для банальной проверки документов, любой взмах жезлом автоматически становится законным. Ведь деталей, побудивших инспектора принять такое решение, человек за рулем не знает. Выходит, должен подчиниться.

Обязанности автоинспектора

Но неспроста нам никто не рассказывает о приказе № 664 (он же — регламент работы ГИБДД на дороге). В нем есть пункт 89:

Остановив транспортное средство, сотрудник должен без промедления подойти к водителю, представиться в соответствии с требованиями пункта 45 Административного регламента, кратко сообщить причину остановки, изложить требование о передаче необходимых для проверки или оформления правонарушения документов, при привлечении водителя или пассажира в качестве свидетеля либо понятого — разъяснить им права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Ключевые слова в нем — без промедления. Точный период времени в документе не указан. Однако обычно поводом для недовольства становится ожидание в 5–10 минут. Несколько минут на преодоление максимум десяти метров — это очевидное промедление. Получается, что игнорирование остановленного транспортного средства есть прямое нарушение требований рабочего регламента инспектора ДПС.

Озаботьтесь доказательствами

Суды в России любят, не раздумывая, вставать на сторону должностных лиц. Им, дескать, можно верить на слово в 100% ситуаций. Поэтому, даже прождав неадекватно долго, нельзя уезжать просто так. Очень поможет видеорегистратор. Его записи покажут, сколько вы ожидали гаишника. Лучше сразу после остановки направить объектив на себя и стекло водительской двери. Штамп времени на записи подтвердит хронометраж.

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Попутно позвоните на горячую линию или в дежурную часть подразделения. Изложите проблему, дождитесь реакции. И запишите весь разговор на диктофон смартфона — еще одно доказательство. Кстати, сгодится и регистратор: он тоже пишет звук. И только после этого, если инспектор так и не соизволил подойти, аккуратно и медленно трогайтесь. Скорее всего, о вас тотчас «вспомнят» и повторно потребуют остановиться. От статьи о невыполнении законных требований уберегут сделанные записи.

Хотя, наверное, проще умерить гордость, выйти из машины, подойти к полицейскому и уточнить причины задержки с проверкой.