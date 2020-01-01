Остановил гаишник: 3 вредных совета водителям (и один полезный)

В интернете множество «лайфхаков», следование которым якобы позволит сократить время общения с инспектором ГИБДД. При детальном рассмотрении почти все не выдерживают критики, а некоторые чреваты дополнительными проблемами.

Взмах жезла может означать как желание банально и коротенько заглянуть в документы водителя, так и разговор по поводу нарушения. В любом случае сам факт остановки выбивает автомобилиста из колеи. А то и из графика, если беседа затянется. Поэтому некоторые имеют на вооружении несколько хитростей. Нет гарантий, что какая-то из них сработает или не ухудшит ситуацию. Но если хочется — пробуйте.

И снова здравствуйте!

Можно дать понять автоинспектору, что сегодня вас уже останавливали. Совет, на самом деле, неоднозначный. Со знаком плюс он сработает, если патруль действительно остановил вас по похожей ориентировке. Сработает логика: раз уже проверяли, то я сильно смотреть не буду.

Возможна и обратная ситуация. Если полицейский тормознул вас просто так, он может насторожиться: «Уже останавливали? Неспроста!» И станет смотреть в документы и на водителя пристальнее. И вы потеряете больше времени, чем рассчитывали.

Я — свой

Любят в России маскироваться под «своего» в самых разных сферах. Дескать, так быстрее получишь желаемое. Так же и в общении с инспектором. Лежащие на полке под стеклом фуражки и жезлы вышли из моды. Теперь в тренде рамки под номера с грозными надписями: МВД, ФСБ, администрация президента... Что интересно: на парковках частных машин сотрудников около соответствующих ведомств такими щеголяют единицы.

Бывалые могут посоветовать отдать честь вместо приветствия. Тоже, мол, свой я, из органов. Но вряд ли это убережет вас от проверки документов. Если у инспектора есть какие-то подозрения, он их проверит вне зависимости от того, кто сидит за рулем.

Ставка на брезгливость

Широко распространен в сети совет ковыряться в носу, проезжая мимо поста ДПС. Тот же финт предлагают применить, если вас уже тормознули. Дескать, инспектор после такого даже побрезгует взять документы в руки. А самому-то не противно? Тем более что от законного наказания трюк точно не избавит. К примеру, на форуме Pikabu этот вопрос не раз обсуждался пользователями. Один из них, под ником xakepsol, мигом развеял все надежды хитрых водителей:

Как гаишник могу сказать, что если водитель явно нарушил (например, превысил скорость), то я его остановлю, будь у него рука хоть по локоть в носу. А вообще водители, которые, проезжая пост, чешут нос (подбородок, ухо, затылок), как правило, имеют какие-то нарушения и уже привлекают к себе внимание инспектора.

Улыбайтесь!

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Так что же, получается, что действенного способа сократить общение с инспектором ГИБДД нет?

Есть один универсальный, который можно использовать не только в разговоре с гаишником: улыбайтесь. Дружелюбие всегда располагает к человеку.

Вот и вы не начинайте с первых секунд требовать назвать причину остановки, фамилию и подразделение, отрицать свои нарушения, отказываться показать те или иные документы. Но не скатывайтесь в другую крайность: лебезить и заискивать не стоит. Это, в отличие от нормальной вежливости, многих раздражает. Инспектор может заподозрить, что такое поведение неспроста. И снова, как и в первом случае, получите проверку с пристрастием.