Компенсация 20 тысяч рублей за необоснованное привлечение водителя к административной ответственности, штраф для инспекторов, отказ от мобильных приложений — симметричный ответ штрафам за нарушения ПДД, правил парковки и так далее.

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Закончилось открытое общественное обсуждение нового Кодекса об административных правонарушениях. О важнейших предложениях экспертной группы Общероссийского народного фронта рассказывает ее участник Петр Шкуматов.

Существующий КоАП обладает рядом недостатков, застарелых проблем, которые делают положение водителей совершенно незавидным и ставят в неравное положение тех, кто привлекает к ответственности, и тех, кого привлекают. Для того, чтобы сбалансировать права и обязанности, эксперты ОНФ выдвинули поправки к новому Кодексу, который будет теперь состоять из двух кодексов — непосредственно КоАП и процессуального КоАП.

Компенсация несправедливости

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Самое интересное и громкое нововведение, которое было предложено экспертами, это компенсация в размере 20 тысяч рублей за необоснованное привлечение водителя к административной ответственности. Причем не имеет значения размер штрафа и статья, по которой был привлечен автомобилист. Имеет значение сам факт признания постановления неправомерным и его отмены. В такой ситуации пострадавшая от административного преследования сторона может потребовать материальной компенсации, размер которой должен составлять 20 тысяч рублей . Принятие такого механизма сразу сделает процесс отстаивания автомобилистом своих законных прав экономически обоснованным, позволит привлекать к процессу профессиональных юристов и будет компенсировать реальные затраты на эту процедуру.

Штраф для инспекторов

В качестве симметричной меры наказания за ошибки для должностных лиц предлагается ввести штраф за необоснованное привлечение к административной ответственности . Если этот механизм будет принят, любой произвол должностного лица, например, инспектора ГИБДД, будет в конечном итоге оборачиваться штрафом для него в те же 20 тысяч рублей. Это приведет к тому, что возбуждать дела в отношении водителей инспекторы будут только в бесспорных ситуациях, а принцип «все сомнения трактуются в пользу обвиняемого» наконец заработает так, как он должен был работать всегда.

— Что, теперь и нас штрафовать можно? — Ой, а может на месте как-то решим?

Парковка на газоне

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Многие автомобилисты получили штрафы за парковку на так называемых «газонах», хотя это всего лишь грунтовая поверхность без каких-либо признаков растительности. Еще этот грунт может быть скрыт под снегом или льдом — тогда вообще непонятно, можно ли там парковаться или нет. Тем не менее штрафы за такую парковку выписываются, для юридических лиц в Москве они составляют 300 тысяч рублей. Огромная сумма. Эксперты предложили ввести юридическое понятие газона как специально благоустроенной территории, внесенной в соответствующий реестр благоустроенных земельных участков. В таком случае штрафы будут налагаться только на тех водителей, которые заехали на автомобиле на газон, который был искусственно высажен. Если же конкретная грунтовая площадка заброшена и никогда не благоустраивалась, то штрафы за парковку на ней не будут взиматься.

Эвакуация

Очень часто происходят ситуации, когда при эвакуации транспортное средство повреждается. В большинстве случаев это царапины от неаккуратного крепления замков при погрузке или нарушения правил транспортировки автомобиля. Сейчас очень сложно взыскать ущерб с эвакуаторщиков — приходится ремонтировать лакокрасочное покрытие «за свои». В случае принятия предложений ОНФ за поврежденный автомобиль будет положена безусловная выплата 10 тысяч рублей, плюсом к которой можно будет взыскать реальный ущерб, причиненный транспортному средству .

Гражданин инспектор

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В некоторых регионах появились специальные мобильные приложения, которые используются гражданами для фиксации нарушений со стороны автомобилистов. В основном такие приложения используются не для повышения безопасности движения, а для борьбы с нарушителями правил парковки.