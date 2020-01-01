Закончилось открытое общественное обсуждение нового Кодекса об административных правонарушениях. О важнейших предложениях экспертной группы Общероссийского народного фронта рассказывает ее участник Петр Шкуматов.
Существующий КоАП обладает рядом недостатков, застарелых проблем, которые делают положение водителей совершенно незавидным и ставят в неравное положение тех, кто привлекает к ответственности, и тех, кого привлекают. Для того, чтобы сбалансировать права и обязанности, эксперты ОНФ выдвинули поправки к новому Кодексу, который будет теперь состоять из двух кодексов — непосредственно КоАП и процессуального КоАП.
Компенсация несправедливости
Самое интересное и громкое нововведение, которое было предложено экспертами, это компенсация в размере 20 тысяч рублей за необоснованное привлечение водителя к административной ответственности. Причем не имеет значения размер штрафа и статья, по которой был привлечен автомобилист. Имеет значение сам факт признания постановления неправомерным и его отмены. В такой ситуации пострадавшая от административного преследования сторона может потребовать материальной компенсации, размер которой должен составлять 20 тысяч рублей. Принятие такого механизма сразу сделает процесс отстаивания автомобилистом своих законных прав экономически обоснованным, позволит привлекать к процессу профессиональных юристов и будет компенсировать реальные затраты на эту процедуру.
Штраф для инспекторов
В качестве симметричной меры наказания за ошибки для должностных лиц предлагается ввести штраф за необоснованное привлечение к административной ответственности. Если этот механизм будет принят, любой произвол должностного лица, например, инспектора ГИБДД, будет в конечном итоге оборачиваться штрафом для него в те же 20 тысяч рублей. Это приведет к тому, что возбуждать дела в отношении водителей инспекторы будут только в бесспорных ситуациях, а принцип «все сомнения трактуются в пользу обвиняемого» наконец заработает так, как он должен был работать всегда.
Парковка на газоне
Многие автомобилисты получили штрафы за парковку на так называемых «газонах», хотя это всего лишь грунтовая поверхность без каких-либо признаков растительности. Еще этот грунт может быть скрыт под снегом или льдом — тогда вообще непонятно, можно ли там парковаться или нет. Тем не менее штрафы за такую парковку выписываются, для юридических лиц в Москве они составляют 300 тысяч рублей. Огромная сумма. Эксперты предложили ввести юридическое понятие газона как специально благоустроенной территории, внесенной в соответствующий реестр благоустроенных земельных участков. В таком случае штрафы будут налагаться только на тех водителей, которые заехали на автомобиле на газон, который был искусственно высажен. Если же конкретная грунтовая площадка заброшена и никогда не благоустраивалась, то штрафы за парковку на ней не будут взиматься.
Эвакуация
Очень часто происходят ситуации, когда при эвакуации транспортное средство повреждается. В большинстве случаев это царапины от неаккуратного крепления замков при погрузке или нарушения правил транспортировки автомобиля. Сейчас очень сложно взыскать ущерб с эвакуаторщиков — приходится ремонтировать лакокрасочное покрытие «за свои». В случае принятия предложений ОНФ за поврежденный автомобиль будет положена безусловная выплата 10 тысяч рублей, плюсом к которой можно будет взыскать реальный ущерб, причиненный транспортному средству.
Гражданин инспектор
Всего же коллективом из 29 человек была выработана без малого сотня поправок. Мы будем продолжать держать вас в курсе дела, ведь работа над новым и очень важным для водителей Кодексом, по сути, только начинается!
Автор: Петр Шкуматов
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