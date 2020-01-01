8 вечных мифов про машины, которые придумали киношники

Реально ли укрыться от пуль за дверцей автомобиля? А почему так редко срабатывают подушки безопасности? Пуля в бензобаке — это взрыв? Разбираем эти и другие типичные киноошибки.

Автомобиль на двух колесах уедет далеко

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Во многих фильмах герой, уходя от погони «превосходящих сил противника», ставит машину на два колеса и порой довольно долго едет на боку. Но стандартный автомобиль так не поедет — кроме случая движения под уклон. Дело в том, что дифференциал, находящийся в любой (передней или задней) ведущей оси, не позволит передать крутящий момент на колесо, находящееся на земле. Энергия мотора будет затрачена на вращение колеса, находящегося в воздухе, а машина быстро потеряет скорость, так как сопротивление качению тех двух колес, что находятся в контакте с землей, будет очень велико. Ведь они будут катиться не на протекторе, а, скорее, на боковине.

Поставить на два колеса можно почти любой автомобиль, а вот заставить его долго ехать таким манером без блокировки дифференциала невозможно.

Если пуля пробьет бензобак, он взорвется

В каждом третьем боевике при попадании всего одной пули в бензобак автомобиля следует немедленный взрыв. На самом деле бензин в жидком виде можно прошить пулями, и он не воспламенится. Дело в том, что хорошо горят пары бензина в смеси с воздухом. Да еще их соотношение, при котором воспламенение возможно, находится в довольно узких пределах. Бензин должен вытечь, испариться, смешаться с воздухом — и только тогда он готов гореть. Ну или в закрытом баке, когда его подогревает горящий автомобиль, не имеющие выхода пары бензина могут поднять давление до такой степени, что бак лопнет, и тогда разбрызгиваемый бензин действительно быстро воспламенится.

Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок». Машина после попадания пули в лючок бензобака (даже не в сам бак) сразу взрывается. Это невозможно.

За автомобилем и даже за его дверцей можно спрятаться от пуль

В множестве боевиков и герои, и злодеи благополучно отсиживаются за тоненьким кузовным «железом», которое якобы спасает от пуль. На самом деле почти единственным узлом, который может остановить пулю, попавшую в автомобиле, является силовой агрегат — двигатель и коробка передач. Все остальное пуля, только если она выпущена не из дамского пистолетика, прошивает насквозь. Толщина листовой стали, из которой делают двери автомобилей, чаще всего 0,6 мм. Для сравнения: пуля из АКМ с 50 метров пробивает шейку рельса старого образца толщиной 12 мм.

Вот какие пластины способна пробить пуля. Сравните с автомобильной жестью.

Автомобиль может ехать в вертикальную гору

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Любимый пример — в «Берегись автомобиля». Там Волга ГАЗ-21, спрятавшись от преследования на косогоре около 40°, выбирается на дорогу как бы своим ходом. Во-первых, даже в фильме немного заметен трос, с помощью которого Волгу вытащили, а во-вторых, реальнее было построить сцену так, чтобы выезжать пришлось не задним ходом, а передним. Дело в том, что на уклоне происходит перераспределение массы автомобиля. Нагрузка на ту ось автомобиля, которая находится ниже, увеличивается. А большая нагрузка на ведущие колеса позволяет им передать большие усилия. Иными словами, заднеприводные автомобили лучше берут подъемы, двигаясь вперед. А переднеприводные иногда даже полезно развернуть, чтобы взять крутой подъем задним ходом.

Волга взбирается на очень крутой косогор, еще и поросший травой. Без дополнительной помощи заднеприводная машина с этим трюком не справилась бы.

При ударах не срабатывают подушки безопасности

В сценах погони автомобили соударяются друг с другом, с многочисленными препятствиями, перескакивают бордюры и прыгают. Ну, мы-то понимаем, что в машинах, переделанных под трюки, подушки деактивированы. А на самом деле большинству преследуемых, как и преследователей, после первого же эффектного соударения пришлось бы долго выпутываться из фронтальных, боковых, коленных и даже занавесочных подушек. К слову, недавно мы рассказывали, как в автомобиле Ford Focus при наезде на бордюр сработало несколько подушек.

Все летит к чертям, а у сверхбезопасных американских автомобилей ни одна подушка не сработала!

Автомобиль может поднять любой вертолет

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В фильме «Бриллиантовая рука» вертолет поднимает с дороги Москвич-408 с тремя контрабандистами в салоне и Ю. Никулиным в багажнике, унося их для справедливой разборки. Не будем обращать внимание на обычный киноляп — исчезнувший с крыши автомобиля багажник. Важнее, что у вертолета нет устройства для крепления груза, а за багажник автомобиль цеплять без толку — оторвется при усилии 50 кг. Единственный вариант, приемлемый с точки зрения прочности, — это продеть две стропы в открытые окна передних и задних дверей. Но их должен зачаливать такелажник. А вообще идея похищения автомобиля с помощью вертолета подсмотрена в фильме о Джеймсе Бонде «Живешь только дважды». Однако там у вертолета был электромагнит.

Кадр из фильма «Живешь только дважды».

Двигатель можно запустить, соединив два проводка

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Уже около 30 лет иномарки и около 20 лет отечественные автомобили снабжают иммобилайзерами. Это устройство считывает электронный код метки, находящейся в ключе зажигания, и при правильном значении позволяют запустить двигатель. Тем не менее герои или злодеи в боевиках до последнего времени лихо угоняли машины, перемкнув пару проводов, вырванных с мясом из замка зажигания. На считывание кода никто не обращает внимание. А еще на всех автомобилях уже больше полувека установлены механические замки, блокирующие рулевой вал. Да, их можно вскрыть несколькими способами: отверткой провернуть личинку, снять замок, силой сорвать фиксатор. Но нужен инструмент, время и, в последнем случае, недюжинная физическая сила.

Перемкнуть провода — это еще не все. Надо преодолеть иммобилайзер и механический стопор рулевого вала.

Машина запускается спустя годы

Обычно это бывает после Апокалипсиса. Прошло несколько лет. Выжившие люди набредают на замершие автомобили и свободно запускают моторы — лишь бы бензин был. На самом деле даже самоизоляция из-за пандемии показала, что если к машинам не подходить пару месяцев, то не все из них легко запустятся от «родной» батареи. А через полгода ни одна машина не оживет.

В сериале «Сошедшие с небес» или «Рухнувшие небеса» выжившие при нашествии пришельцев люди просто заводят ключом зажигания автомобили, простоявшие три года без движения.

Машина может прыгнуть, повернувшись на 360 градусов

В фильме «Человек с золотым пистолетом» об агенте 007 был совершен головокружительный трюк: автомобиль AMC Hornet прыгает через разрушенный мост и при этом в полете поворачивается вокруг продольной оси на 360°. И это правда! Причем трюк был выполнен с первого раза.

Машина пролетает около 15 метров, и в середине полета колеса смотрят в небо. А приземляется автомобиль, перевернувшись на 360°.

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Трюки, которые не нарушают законы физики, а используют их, смотрятся убедительнее и даже эффектнее. По крайней мере на взгляд автомобильных экспертов.