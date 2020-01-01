Совет пригодится всем, кто любит мастерить.

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Иногда приходится самому вырезать из паронита прокладку с несколькими отверстиями.

Я поступаю так: зажимаю лист паронита между двумя обрезками мебельной ДСП. Плотно соединяю мебельными стяжками или саморезами, размечаю и сверлю отверстия.

Края отверстий получаются идеальными благодаря плотной стяжке. Разобрав приспособление, обрезаю прокладку по внешнему контуру.

Е. Афанасьев, Белгородская область

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Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Фото: Е. Афанасьев