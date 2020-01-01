Иногда приходится самому вырезать из паронита прокладку с несколькими отверстиями.
Я поступаю так: зажимаю лист паронита между двумя обрезками мебельной ДСП. Плотно соединяю мебельными стяжками или саморезами, размечаю и сверлю отверстия.
Края отверстий получаются идеальными благодаря плотной стяжке. Разобрав приспособление, обрезаю прокладку по внешнему контуру.
Е. Афанасьев, Белгородская область
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Фото: Е. Афанасьев