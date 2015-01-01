Ситуацию, в которой оказался читатель «За рулем», комментирует глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Посигналил впереди едущей машине дальним светом, чтобы ее водитель не задерживался на перекрестке. Тогда из нее вышел инспектор ДПС, приказал остановиться и, «обидевшись», выписал протокол за нарушение правил пользования фарами. Попытался жаловаться в районную ГАИ, но там меня направили в областной центр (якобы инспектор был оттуда). В итоге не стал искать правды и штраф оплатил. Но было ли нарушение? И имел ли сотрудник право ехать на гражданской машине?

Сергей Ивановский, г. Павловск

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Использование света фар регламентировано 19-м разделом ПДД. Помимо целей освещения пространства впереди транспортного средства (при условии, что не ослепляются встречные и попутные водители), дальний свет может применяться для предупреждения о намерении произвести обгон (пункт 19.11).

Так что с формальной точки зрения описанные вами действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.20 КоАП РФ (предупреждение или штраф 500 рублей).

Административный регламент, утвержденный приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664, запрещает при выполнении сотрудниками действий, непосредственно связанных с осуществлением надзора за дорожным движением, использование транспортных средств, не относящихся к патрульным. В то же время к патрульным могут относиться транспортные средства, не имеющие соответствующих цветографических схем . Установить, из какого транспортного средства вышел сотрудник Госавтоинспекции и осуществлял ли он в данный момент надзор за дорожным движением, можно было бы в ходе проверки, назначенной по вашему обращению к соответствующему должностному лицу.

Как поступить, если вы догнали патрульную машину, — обгонять или нет? Разъяснения — тут.

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