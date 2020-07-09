Новые водительские права: требуется одно изменение!

Пора поднять статус водительских прав до удостоверения личности!

Материалы по теме В России готовят водительские права нового образца

Министерство внутренних дел выступило с проектом изменения формата водительского удостоверения, а также СТС (свидетельства о регистрации) и ПТС.

Изменения в документах на транспортное средство предполагаются скорее «технологические»: куда какую графу сместить, где печать ставить, определен порядок получения дубликата ПТС для транспорта, который еще не вставал на учет (в случае утери документов).

А вот изменения в водительском удостоверении — важные.

Права — это Документ!

Суть в том, что на лицевой стороне «прав» надпись «Водительское удостоверение» хотят продублировать на французском (Permis de conduire) и английском языках (Driving licence) . Как вы помните, предыдущее бежевое удостоверение имело надпись на французском, но ее почему-то «потеряли» при внедрении прав нового образца. Кто прошляпил этот момент — теперь уже не так важно. В 2019 году надпись вернули да вдобавок продублировали на английском. И всё это якобы соответствовало ведомственному приказу № 390 от 2002 года. Теперь же их хотят закрепить законодательно. И это правильно.

Но знаете, что странно? Когда в США у меня спрашивают «ай-ди» (ID, удостоверение личности) — например, при оплате крупной покупки кредитной картой — американцев устраивают наши права, даже без надписи «Permis de conduire». Знаете почему? Потому что у граждан Америки уже отпечаталось на генетическом уровне, что водительские права — это Документ с большой буквы «D». Потому что заламинированная карточка, которую я им протягиваю, выглядит как права. Есть фотография, подпись владельца, защитные знаки, а фамилия и имя продублированы латиницей. Всё, этого достаточно!

В России водительские права по-прежнему не являются удостоверением личности. По ним даже бутылку вина не купишь, если человек в таком возрасте, когда продавщицы еще спрашивают паспорт. По паспорту моряка можешь купить, а по правам — нет. И это несмотря на то, что Верховный суд РФ в свое время разъяснял, что водительские права обладают всеми атрибутами, которые позволяют идентифицировать личность. А уж установить возраст — тем более! Странно, правда? В Штатах нашим правам верят больше, чем в России.

Так вот, «узаконивание» дублирующих надписей на иностранных языках поднимет статус наших водительских удостоверений — тем паче, что, в целом, они соответствуют международной конвенции о дорожном движении . И, возможно, когда-нибудь мы избавимся от необходимости оформлять международное водительское удостоверение при выезде в некоторые страны.

Электронные права? Это вряд ли

Материалы по теме Новый КоАП — 5 самых нужных изменений

Еще одна инициатива вряд ли пройдет. Депутаты Госдумы предложили перевести в электронный вид не только ПТС, но также СТС и водительские удостоверения. Посыл простой: потерял человек вдали от дома документы на машину (забыл на пляже, украли в гостиничном номере) — как вернуться домой на машине, если путь не близкий? Вот если бы все документы были в электронном виде, то при наличии паспорта — для идентификации личности — инспектор ГИБДД мог бы легко проверить существование и прав, и СТС.

Красивая идея. И правильная. Поддерживаю. Однако как все это будет работать? Благодаря какой единой базе? А если интернет-связи устойчивой у инспектора нет? Если вместе с правами украли и паспорт? Тогда инспекторам ГИБДД, в идеале, вообще нужен сканер лица: навел на человека, программа распознавания лиц идентифицировала личность — и система выдает всю информацию, от наличия прав и неоплаченных штрафов до прописки и уплаты налогов. Но на современном этапе развития техники и российского законодательства такой вариант — из области фантастики.

Давайте начнем с малого — сделаем так, чтобы водительское удостоверение оказалось приравнено к удостоверению личности. А там уже проще будет!