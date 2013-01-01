7 кроссоверов, за которыми охотятся перекупщики в 2020 году

Стоит учитывать, что двигатель в кроссовере нагружен больше, чем на легковой машине. К тому же среди предыдущих владельцев могут быть и любители «поджиповать». Все это снижает ресурс двигателя и всей трансмиссии.

Кто такой перекуп?

Это человек, который своим основным занятием избрал спекуляции на автомобильном рынке. Само слово «спекулянт» давно утратило негативный смысл. Теперь дешево купить и дорого продать хотят все, от мала до велика. Перекупщики при этом обычно все же вкладывают какие-то силы и средства в автомобиль, чтобы он стал подороже.

Современный перекупщик в России предпочитает обычный седан В- и С-класса. Это Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Ford Focus, VW Polo и т.д. Даже хэтчбеки, тех же популярных моделей, интересуют их меньше. Кроссоверы хоть и сложнее по конструкции, но тоже пользуются спросом.

Hyundai Creta

Creta уже несколько лет лидирует по продажам среди кроссоверов. Автомобиль действительно очень удачный. Многие владельцы предпочитают менять автомобиль сразу по завершении гарантии, так что 3- и 4-летних Крет на вторичке много.

Hyundai Creta. Цены на машины 2016 года начинаются с 725 000 рублей и доходят до 1 300 000+ рублей за свежие экземпляры.

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Моторов в гамме у Креты два: рабочим объемом 1,6 или 2 литра. Оба атмосферные и относительно надежные, но не слишком экономичные. Перекупщику с Кретой долго возиться не придется. Такие машины первый владелец обычно бережет, удобрения в багажнике не возит, а потому достаточно сделать химчистку салона. Имейте в виду, что одометр у Креты можно скрутить через разъем OBDII, ничего не разбирая. Причем во всех блоках .

В качестве утилитарного транспортного средства можно рассматривать моноприводную машину на механике с двигателем 1.6. Креты с автоматом и передним приводом наиболее удобны в городе. Если предстоит ездить на дачу с не очень хорошим участком дороги на «последней миле», то, конечно, надо выбирать полноприводный вариант.

Renault Arkana

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Аркане немногим больше года. Ожидания публики после показа модели на ММАС-2018 были очень велики: одни светодиодные фары даже в базовой комплектации чего стоили! Постепенно ореол тайны начал развеиваться, и оказалось, что начинка очень близка по технике к привычному Дастеру и Каптюру, то есть к платформе Global Access (B0). В этом нет ничего плохого, платформа надежная, подвеска приятная — как говорят, всеядная.

Плохо только, что бюджетные нотки слышны в интерьере автомобиля. Не всем нравится эргономика автомобиля, не в восторге владельцы от надежности мультимедийной системы. Опасаются и силового агрегата. Мощный (150 л.с.) мотор — малообъемный, изрядно форсированный турбодвигатель, сочетающийся только с вариатором. Пара, которая не вызывает доверия у наших автомобилистов. Конечно, есть у Арканы и версии попроще. Например, моноприводная модификация с 5-ступенчатой механической коробкой передач и довольно старым ниссановским мотором НR16.

Renault Arkana. Первые экземпляры уже появились на вторичном рынке. Парадокс в том, что самые доступные машины — это новые, прошлогодние, в базовой комплектации по цене чуть больше 870 000 рублей.

На вторичке стали появляться Арканы в дорогих комплектациях, с небольшими, до 20 000 км, пробегами. И здесь перекупы суетятся вовсю, так что хороший экземпляр нужно еще умудриться перехватить.

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Имейте в виду, что годовалую машину можно привести в порядок настолько, что ее будет не отличить от новой: скрутить пробег тысяч до пяти километров и продать по завышенной цене . Так что осматривать такие дефицитные кроссоверы нужно очень внимательно.

Если не планируете наездить на Аркане больше 100 000 км, то можно выбрать и турбоверсию. Такие обычно теряют в цене быстрее, что как раз и выгодно второму покупателю. А если машина нужна всерьез и надолго, смотрите атмосферную модификацию.

Toyota RAV4

Наиболее распространены автомобили с 2-литровым двигателем 146 л.с. Они экономичны, надежны, но комплектуются либо механической коробкой передач, либо вариатором. А вариатор — это агрегат не для бездорожья, и особенно он страдает в путешествиях на юга: тут тебе и температура под 40°С, и полный салон народу, да еще горные серпантины. В таких условиях вариатор может перегреться, а там и до кончины агрегата недалеко. Если машина успела совершить много таких рейдов, жидкость меняли редко или совсем не меняли, то второму владельцу достанется ворох проблем с трансмиссией. Ресурс вариатора может не превысить 100 000 км, а ремонт обойдется в кругленькую сумму, от 100 000 рублей.

Toyota RAV4. Цены на вторичке начинаются с 1 100 000 рублей и могут доходить до 2 000 000 рублей за свежие экземпляры 2019 года выпуска.

Пробеги у этих машин скручивают часто, а учитывая довольно качественные материалы салона, затертости на которых появляются только при заоблачных пробегах, обман при осмотре конкретного экземпляра распознать сложно. Имеет смысл провести диагностику в специализированном сервисе, где хорошо знают эти автомобили и проверят пробег по множеству косвенных признаков .

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Двигатель рабочим объемом 2,5 л комплектуется гидромеханической коробкой передач. Но у такой машины другой недостаток — низко висящий элемент выпускной системы, из-за чего дорожный просвет всего 170 мм. Дизельные версии (2,2 л) распространены меньше. При этом если сам мотор относительно надежен, то его высокий крутящий момент снижает ресурс гидромеханического автомата до сравнимого с вариатором. Подвеска требует затрат примерно раз в 100 000 км, детали на Тойоты никогда не славились дешевизной.

Предпочесть стоит машину с 2-литровым двигателем для преимущественно городской эксплуатации. «На дальняк» лучше ездить на более мощной версии.

Honda CR-V

Автомобили четвертого поколения (2012–2015 г.в.) и рестайлинговые (2015–2017 г.в.) — лакомые куски для перекупа. Если найдете и успеете перехватить ухоженный экземпляр, считайте, что вам повезло. Машин нынешнего поколения было продано мизерное количество из-за дороговизны, и перекупить такую «хондочку» у ценителя марки можно только по цене нового кроссовера другой марки.

Honda CR-V. Цены — от 950 000 рублей за машины 2013 г.в. до 1 600 000 рублей за автомобили последнего года выпуска четвертого поколения.

Двигатели Хонды считаются очень надежными, несмотря на некоторые экзотические конструкторские решения типа VTEC. Такой аббревиатурой обозначают систему регулирования высоты подъема клапанов механизма газораспределения. Моторы: 2.0 (150 л.с.) и 2.4 (188 л.с.). Оба могут работать на девяносто втором бензине. Первый агрегатируется 6-ступенчатой механикой или 5-ступенчатым автоматом. Более мощный комплектовался вариатором. Коробки передач всех типов у Хонды своей собственной разработки. При хорошем обслуживании с двигателями и коробками проблем нет до 250 000 км . Ходовая часть также отличается завидной долговечностью: минимум 100 000 км не потребует ремонта. Качество сборки на высоте. Материалы салона долговечные. В случае с Хондой можно брать любую модификацию.

Hyundai Tucson и Kia Sportage

Это одна и та же машина, завернутая в разную упаковку. Кузова имеют одинаковый силовой каркас, что определяет практически совпадающие внешние и внутренние размеры. Одинаковы и моторы, и коробки передач, и элементы полного привода. Настройки ходовой части различаются лишь в нюансах. Конечно, в интерьере и экстерьере отличия постарались сделать максимально заметными.

Hyundai Tucson и Kia Sportage. Лучше рассматривать автомобили не старше 5 лет. Цены на них начинаются с 1 000 000 рублей, а за машины прошлого года могут просить до 1 500 000 рублей и больше, хотя сегодня за эти же деньги можно найти и новый автомобиль аналогичной комплектации. Вот они, последствия карантинного времени.

Автомобили очень популярны на нашем рынке. Двухлитровые моторы мощностью 150 л.с. не радуют долговечностью. На брендовых бензинах и при частой замене масла ресурс может достигать 150 000 км. Зато на «региональных» бензинах, прямогонных с добавками для повышения октанового числа моторы порой не выдерживают и 100 000 км до появления задиров цилиндропоршневой группы. Ресурс моторов сильно сокращает перегрев, вызванный засорением радиатора снаружи. Капитальный ремонт обойдется дорого, от 110 000 рублей .

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Предложений на вторичном рынке много. Покупателям очень советую обратить внимание на двигатель и трансмиссию. И здесь выражение «да с машиной ничего не делали» не должно радовать. Возможно, лучше подобрать автомобиль с откапиталенным в хорошей мастерской двигателем. Имейте в виду, что у полноприводных версий есть неприятная особенность. Передача момента из коробки на угловой редуктор (приводящий карданный вал) происходит через валик с мелкими и подверженными коррозии шлицами, которые часто срезает. Чтобы этого не произошло, их нужно вовремя (до 80 000 км пробега) смазать — будут ходить еще столько же. Если этого не сделать, со временем автомобиль может остаться без полного привода.

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Стоит учитывать, что двигатель в кроссовере нагружен больше, чем на легковой машине. К тому же среди предыдущих владельцев могут быть и любители «поджиповать». Все это снижает ресурс двигателя и всей трансмиссии. Перед покупкой проверяйте ходовую часть в хорошем сервисе, а лучше у официалов. Ну и битые по кузову машины никому не нужны. Берите на осмотр толщиномер.