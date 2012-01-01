Почему разметка белая? Она же сливается со снегом!

Снег хорошо заносит разметку любого цвета.

Дело, видимо, в традиции и законах оптики. Асфальт темный, поэтому хорошо поглощает свет. Разметка белая, поэтому хорошо отражает его. Этот контраст помогает различать линии.

Между тем, разметка не всегда бывает белой. Даже на российских дорогах можно увидеть желтую — например, для зоны запрета стоянки. В Калифорнии места для водителей-инвалидов обозначают синими линиями. В Великобритании применяют красную разметку, а в Нидерландах испытывают зеленую люминесцентную. Днем она «заряжается» от солнца, а ночью излучает сама, снижая расходы на освещение шоссе.

Что касается снега, то он одинаково хорошо заносит линии разного цвета. В принципе, дороги зимой надо чистить.