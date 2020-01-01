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У Лады 4×4 нет салонного фильтра. Во время движения в салон залетает мусор и даже насекомые. Я устранил этот конструктивный просчет, установив самодельный фильтр из капронового чулка средней плотности.

От его конца отрезаем кусок 30–40 см, не разрезая вдоль. Под капотом вынимаем рамку из короба воздухопритока системы вентиляции. Натягиваем на рамку чулок, края подгибаем и вставляем рамку на место. Больше мусор не будет попадать в салон.

Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.

В. Летягин, Челябинская область

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Фото: В. Летягин