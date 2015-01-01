Ситуацию, в которой в период пандемии оказался читатель «За рулем», разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Потерял свидетельство о регистрации, но из-за пандемии получить новое не получается. Где-то читал, что ПТС его не заменяет. Действительно так? И как поступить в сложившейся ситуации?

С. М., г. Новокузнецк

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Материалы по теме Ночная проверка документов — так можно?

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» регистрационными документами являются свидетельство о регистрации транспортного средства, а также регистрационные документы, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, РСФСР, СССР, выданные до 1993 года, в том числе свидетельство о регистрации транспортного средства, технический паспорт транспортного средства, технический талон транспортного средства.

Как видите, паспорт транспортного средства к регистрационным документам не относится, следовательно, не может заменить собой регистрационный документ, который водитель должен иметь при себе и предъявлять по требованию сотрудника полиции в соответствии с пунктом 2.1.1 ПДД.

По части 2 статьи 12.3 КоАП РФ, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. При этом согласно части 1 статьи 27.13 КоАП РФ транспортное средство задерживается с помещением на специализированную стоянку и хранится там до устранения причины задержания.

Во избежание таких последствий вам следует получить дубликат свидетельства о регистрации. Ограничения, введенные в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, помехой для этого не являются, так как соответствующие государственные услуги могут быть получены по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Что делать, если на машине запрет на регистрацию из-за прежнего владельца, узнайте тут.

Фото: depositphotos