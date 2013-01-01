Все зависит от того, какое качество (и цену!) требует заказчик.

Вопрос с форума «За рулем»:

— В материале «Mazda 3: 2013–2018» вы негативно отозвались о китайских поставщиках комплектующих и сказали, что быстро рвутся пыльники ШРУСов и мембраны в динамиках Bose. Речь о заводской комплектации машины или о последствиях ее бюджетного обслуживания?

Материалы по теме Китайцы в России: 2 лидера, 2 догоняющих и остальные

— Речь и о том, и о другом, поскольку все заводы мира стремятся сэкономить на производстве, а владельцы машин — на запчастях. Китайский след есть и в Ладах — прежде всего, компоненты электроники, используемые многими поставщиками ВАЗа. Американская фирма Bose также использует множество китайских деталей.

Наибольший совокупный объем китайских следов — у производителей массовых машин, но премиум без них тоже не обходится. Без разницы, где расположен автомобильный конвейер, - глобализация!

Не следует, впрочем, думать, что все китайское — плохое. Китай умеет делать продукты любого уровня. Все зависит от того, какое качество (и цену!) требует заказчик.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: depositphotos