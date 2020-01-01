Утверждать, что к 2030 году дороги России не станут значительно безопаснее, чем сейчас, — это абсолютная утопия.

Вопрос с форума «За рулем»:

— В материале «Статистика аварийности и нарушений ПДД. Ноль без палочки» вы указали, что статистика нарушений говорит лишь о доходах в государственную казну и к безопасности имеет весьма отдаленное отношение. А за счет чего, по вашему мнению, к 2030 году власти ждут нулевой смертности?

— Нулевая смертность к 2030 году в России — это абсолютная утопия. За счет чего ее намерены добиться, четко не смогут сказать даже разработчики стратегии. В дорожной сфере России слишком много проблем, чтобы их можно было решить даже за десять лет.

А красивую дату назвали с прицелом на то, что при провале через несколько лет о ней никто и не вспомнит.

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