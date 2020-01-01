Очередная кража: миллион автомобилистов в опасности

Получив доступ к базе данных, у жуликов теперь есть десяток способов завладеть нашими деньгами.

«Данные — это меч XXI века. Те, кто хорошо им владеет — самураи».

Эрик Шмидт, Джонатан Розенберг «Как работает Google»

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Недавно на одном из форумов какие-то жулики выставили на продажу данные о миллионе водителей из Москвы и области. Известие мгновенно разлетелось по всем СМИ и обсуждается во властных структурах.

Интерес к событию меня немного удивил. Мне почему-то казалось, что все эти сведения продаются давным-давно — и не за полторы тысячи долларов, а дешевле. И даже не из-под полы, а официально, на каком-нибудь сайте или даже на перекрестках. Потому что нынче продается абсолютно всё. И редкий зарубежный кинобоевик сегодня обходится без упоминаний о всемогущих «русских хакерах», способных украсть и взломать что угодно.

Что ценного в этой базе?

А ничего особенного: просто это один из самых свежих вариантов, содержащий полный набор сведений нас с вами. ФИО владельца, его телефоны и дата рождения, номера ПТС и СТС, VIN-коды… А земляне, в том числе и мы с вами, — народ доверчивый. И когда ваш собеседник уверенно называет вас по имени-отчеству, то невольно хочется спрятать в карман недоверчивость, открыть дверь, озвучить цифровые данные банковской карты и т. п. Осознание допущенной ошибки приходит с большим запозданием.

Есть ли реальная опасность для всех нас?

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Есть, к сожалению. Самый банальный вариант — получение липовых квитанций о штрафах, при оплате которых деньги прямиком пойдут к жуликам. Другой вариант — покупка страховых полисов, которые тоже ненастоящие. Кроме того, жулики могут выпустить на дороги машину-двойника, на которой под вашим именем будут совершаться всевозможные правонарушения — вплоть до уголовных. И доказать, что «это не я», в таких ситуациях будет очень тяжело. Вот вам фото: машина ваша, номер ваш?

Что еще? Не исключено, что мошенники станут звонить автовладельцам под видом сотрудников банков, сообщая различные «новости», требующие немедленного вмешательства. Кто-нибудь, да попадется на удочку. Нельзя исключать и доступ к электронным счетам водителей.

Еще один из способов «развода клиента» по украденной базе недавно озвучила генерал Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ:

Мошенники обзванивали по украденной базе данных участников аварий и сообщали, что их страховые случаи пересматриваются, так как в них выявлены факты занижения выплат. Чтобы получить дополнительные денежные средства, клиентам предлагалось провести независимую экспертизу в подконтрольных сообщникам фирмах. После фиктивных экспертиз без осмотров автомобилей пакеты документов подозреваемые от имени гражданских лиц направлялись в суды, где получали официальные решения на возмещение ущерба. Деньги мошенники тут же снимали и тратили по своему усмотрению.

Свое мнение насчет возможной применяемости этой базы высказывает Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев:

Может быть, жена хочет проверить, зарегистрировал ли муж машину на себя, которую они разделили при разводе. Может быть, кто-то пожелает найти хорошие машины, чтобы их просто угнать. Кто-то, может быть, для того, чтобы украсть регистрационные знаки, а потом шантажировать водителя, чтобы получить выкуп. Цели у преступников могут быть совершенно разные... Поэтому использовать (данные) можно как угодно, естественно, в первую очередь, в неблаговидных целях.

Кто сливает информацию?

Похоже, что на данный момент официального ответа на вопрос нет. Правда, есть информация о том, что базы МВД не взламывались, хотя подобные попытки то и дело фиксируются. А вот за страховые компании или, скажем, МФЦ поручиться никто не может. Есть сведения, что таким образом любят развлекаться уволенные сотрудники — и бывшему начальнику пакость, и себе приработок.

Как быть?

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На данный момент государственные органы ситуацию явно не контролируют. И я не понимаю, в чем сложность — скорее всего, в нежелании. Или в том, с чего я начал: «наверху» тоже уверены, что аналогичные базы данных бродят по рукам давным-давно, а потому и повода для беспокойства нет.

А нам с вами остается только одно средство: бдительность. Первым делом советую максимально ограничить любые телефонные переговоры с людьми из банков и прочих компаний, озабоченными состоянием вашего счета, страховки и т.п. В проблемных случаях всегда нужно действовать самостоятельно — позвонить в компанию, посетить ее лично и т.п. То же касается электронных писем: не спешите оплачивать всяческие штрафы, пока не убедитесь в их подлинности.

В общем, спасение утопающих… сами знаете, чьих рук дело.