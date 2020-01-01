Украдены были данные более одного миллиона автомобилистов, за которые преступники хотят 1,5 тысяч долларов.

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В продаже появилась украденная база водителей Москвы и Московской области, в которой содержатся данные более одного миллиона человек: VIN-коды транспортных средств, ПТС, имена, фамилии и телефоны.

Такой набор данных может пригодиться мошенникам и угонщикам. Это уже не первый случай кражи данных, из-за чего предлагается ввести уголовную ответственность не только за кражу и распространение подобных данных, но и за их покупку.

Выставленную на продажу базу данных на одном из форумов обнаружили журналисты «Коммерсанта». Сообщается, что в файле Excel приведены относительно свежие данные, актуальные на конец 2019 года. За базу продавец просит 1500 долларов (примерно 111 тысяч рублей).

В файле представлены следующие столбцы: дата регистрации ТС, госзнак, марка, модель, год выпуска, ФИО владельца, номер телефона и дата рождения владельца, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.

«Утечки из МВД происходят регулярно. Это говорит, с одной стороны, о низкой степени информационной защищенности, а с другой — о высокой коррумпированности. Мы с коллегами прорабатываем изменения существующих норм за заведомо незаконные использования таких материалов. Те, кто покупает такие базы данных, должны понимать, что они совершают преступление, состав которого начинается со скачивания таких баз», — заявил председатель комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн.

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Фото: National Cancer Institute / Unsplash