Почему у нас нельзя сделать именной номер, а в США можно?

В США лучше поставлен их учет.

Именные регистрационные номера (набор букв или цифр по усмотрению владельца) используются не только в США, но еще в двух десятках стран, каждая из которых, впрочем, налагает разного рода ограничения на форму и содержание надписей, но непристойные буквосочетания запрещены повсюду. За таблички взимается дополнительная плата, которая в Австралии, например, направляется на обеспечение безопасности движения.

В России эта идея обсуждалась лет двадцать назад, однако Госавтоинспекция ее отвергла, ссылаясь на трудности контроля и учета нестандартных номеров в случае широкого их распространения. Логично. Но в США автомобили с именными табличками исчисляются миллионами, и как они там справляются, мы не знаем.

С таким номерным знаком в фильме «С меня хватит» ездил герой Майкла Дугласа

Подобные игрушки на российских дорогах допускаются лишь как сувениры, содержание их ничем не регулируется, разве что Уголовным кодексом. Их можно размещать у заднего стекла или даже рядом с государственным знаком, но только не вместо него. Иначе — штраф.