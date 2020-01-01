Забытые советские автопроекты: стеклопластиковая «Заря»

Материалы по темеМикроавтобус Старт: социалистический романтизм
Автомобиль «Заря» базировался на узлах ГАЗ‑21 (как и Старт), но имел рамную конструкцию и стеклопластиковый кузов.
Планы были грандиозные: готовились мощности для выпуска пробной партии в 50 машин. Расчетная розничная стоимость составляла 5000 рублей — Волга тогда была чуть дороже. Однако технологичность оказалась «никакой», трудоемкость — бешеной, а эстетика оставляла желать лучшего. В итоге изготовили лишь несколько машин, и проект закрыли.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вам знакома странная модификация ГАЗ-69, предназначенная для езды по снежной целине?
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Фото: из архива автора