Забытые советские автопроекты: стеклопластиковая «Заря»

Северодонецкая авторемонтная база — та самая, что сделала когда-то знаменитый микроавтобус Старт из финала фильма «Кавказская пленница» — в середине 1960‑х замахнулась на необычную легковушку!

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Автомобиль «Заря» базировался на узлах ГАЗ‑21 (как и Старт), но имел рамную конструкцию и стеклопластиковый кузов.

Планы были грандиозные: готовились мощности для выпуска пробной партии в 50 машин. Расчетная розничная стоимость составляла 5000 рублей — Волга тогда была чуть дороже. Однако технологичность оказалась «никакой», трудоемкость — бешеной, а эстетика оставляла желать лучшего. В итоге изготовили лишь несколько машин, и проект закрыли.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вам знакома странная модификация ГАЗ-69, предназначенная для езды по снежной целине?

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Фото: из архива автора