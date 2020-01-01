Куда поставить монитор в Гранте? Есть идея!

Совет читателя «За рулем» простой, но полезный.

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Установил на свою Гранту Спорт 2018 года камеру заднего вида. Складной экран разместил в вещевом ящике на передней панели.

Очень удобно парковаться в узких местах, а когда места хватает — просто не использую.

С. Батычёк, Волгоградская область

Приз автору совета — автомобильный чайник 12 В Airline.

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Фото: С. Батычёк