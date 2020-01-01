20-метровый мост за 2 минуты: наш танковый укладчик из Омска

Мостоукладчик МТУ‑90М, созданный на Омском заводе транспортного машиностроения в конце 90-х, наводит мост без выхода экипажа из машины.

Чтобы перебраться через речку, овраг или ров, нужно быстро построить мост. Это умеет делать танковый мостоукладчик МТУ‑90М, созданный на Омском заводе транспортного машиностроения и принятый на вооружение в конце 90‑х годов. Подобная техника наводит мост без выхода экипажа из машины всего за пару минут.

Наведенная МТУ‑90М переправа длиной до 19 метров выдерживает технику массой до 60 тонн. Экипаж машины — два человека, максимальная скорость — 60 км/ч (по пересеченной местности — 25 км/ч), запас хода по шоссе — 550 км. Примечательно, что экипаж защищен от радиоактивного и химического заражения.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пришел на смену «шишиге» бескапотный ГАЗ‑3301?

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Фото: из архива автора