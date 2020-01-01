Проверено «За рулем»: необычный автобокс

Главное отличие 400‑литрового бокса, разработанного российской фирмой LUX, — оригинальный дизайн.

Большинство автобоксов прорисованы в стилистике биодизайна, у 400‑литрового автобокса, разработанного российской фирмой LUX, резкие рубленые формы. И при этом хорошие аэродинамические показатели, от которых сильно зависит расход топлива автомобиля и уровень шума в салоне.

Несмотря на большие размеры (215×35×90 см), бокс прочен благодаря применению усилителей из оцинкованной стали, днищу из пятимиллиметрового пластика и жесткой передней части. Масса бокса всего 18 кг — его по силам установить в одиночку. Плотное закрытие обеспечивают по четыре петли с каждого бока. Они же позволяют открывать крышку бокса на обе стороны.