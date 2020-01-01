Обновленный Audi Q5: все изменения

Прощай, шайба мультимедийки. Привет, «органические» задние фонари и навигация напрокат!

Новая мультимедиа

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В недавнем прошлом на презентациях рестайлинговых машин спикеры упирали на посвежевшую внешность. Иногда добавляли чуть информации по технике. Сейчас всё не так. В первую очередь — разговор о начинке. Но не о моторах, а о том, что сейчас покупатели считают едва ли не самым главным — мультимедиа. Теперь в Audi Q5 стоит система следующего поколения MIB3, по производительности в десять раз превосходящая прежнюю. И без привычной управляющей шайбы-джойстика.

Отныне команды нужно задавать через сенсорный экран или голосом. Говоришь «я голоден», и через секунду на дисплее высвечиваются адреса близлежащих кафе и ресторанов. Нас упорно приучают к мысли, что голосовой принцип для водителя удобнее и безопаснее.

Схема расположения систем безопасности и зона их ответственности: 1 — фронтальный радар дальнего действия, 2 — фронтальная камера кругового обзора, 3 — боковая камера кругового обзора, 4 — фронтальная камера дальнего действия, 5 — задний сонар, 6 — задняя камера кругового обзора, 7 — задний радар среднего действия, 8 — боковой сонар, 9 — боковая камера кругового обзора, 10 — боковой сонар, 11 — фронтальный сонар, 12 — фронтальный радар дальнего действия.

Система оснащена встроенной SIM-картой для постоянного подключения к сети, с доступом к цифровому радио, онлайн-навигации, прогнозу погоды. MIB3 обновляется «по воздуху»: ехать в сервис не нужно. Любопытно, что за навигацию можно сразу не доплачивать. Понадобится — купите позже через приложение myAudi. А можно и вовсе взять напрокат по подписке.

Впрочем, в России мультимедиа MIB3 станет использовать лишь половину своего интеллекта — доступа в приложение myAudi и «облако» у нас не будет. А ведь как здорово: через экран водитель может создать и личный профиль, в который зашиваются предпочтения по положению сиденья и зеркал, оформлению виртуальной панели приборов, настройкам климат-контроля и водительских ассистентов. Все данные хранятся в облачном сервисе, и их можно подгрузить в другой Audi c MIB3 на борту. Только представьте: садитесь в корпоративный или прокатный Audi, а там не надо ничего регулировать — все ваши домашние настройки установятся самостоятельно.

Интерьер, за парой исключений, прежний. Впервые Q5 остался без управляющей мультимедийкой шайбы — команды задаются через «планшет» или голосом. Диагональ экрана в топ-исполнении выросла до 10 дюймов — прежде было максимум восемь.

Добавилось и водительских ассистентов. «Ку-пятый» не дает развернуться на дороге, если навстречу едет другая машина. Начали открывать дверь на парковке, а мимо едет попутка — Audi предупредит об опасности. Умнее стал адаптивный круиз-контроль: теперь он ориентируется на данные навигатора — например, перед съездом с магистрали машина самостоятельно притормозит.

OLED-оптика — гибкий свет

Так что там с внешностью? Изменились обводы бамперов (из-за их формы длина машины увеличилась на 19 мм и достигла 4682 мм), радиаторная решетка обрела восьмиугольную форму, а головная светотехника (за доплату — матричная) выполнена в стиле рестайлингового А4. Когда зажигание не включено, задние фонари выглядят как и раньше. Но запускаешь двигатель, и начинается светопреставление: обновленный Q5 — один из первых серийных автомобилей с OLED-оптикой.

Схема устройства OLED-фонарей: 1 — корпус фонаря, 2 — печатная плата со светодиодами и электроникой, 3 — дизайнерская и оптическая рамки, 4 — OLED-модули, 5 — внешнее стекло, 6 — держатель OLED, 7 — OLED-панель с индивидуально управляемыми сегментами.

По сравнению с привычным LED-светом новые органические светодиоды OLED (Organic Light Emitting Diode) можно размещать на поверхности любой формы, какую придумает дизайнер; такие светодиоды дают более равномерный и при этом контрастный свет — границы между сегментами четкие.

При переводе системы Audi Drive Select в режим Dynamic фонари выглядят так. Если к задней части Q5 ближе, чем на два метра, подъедет другая машина, активируются все OLED-сегменты.

Можно выбрать один из трех вариантов так называемой «световой подписи» — рисунка на фонаре. Активируете в системе Audi Drive Select режим Dynamic, и рисунок автоматически поменяется. А если к Q5 сзади подъедет другой автомобиль ближе, чем на два метра, все сегменты с органическими светодиодами зажгутся на максимум — мол, не прижимайся. Как только дистанция увеличится до разумной, все вернется на круги своя.

При заказе Q5 покупатель ­может выбрать один из трех базовых вариантов световой подписи OLED-фонарей.

Интеграция в «умный город» (и это не Москва)

Обновленный Q5 умеет взаимодействовать с городской инфраструктурой посредством сервиса Car-to-X. Благодаря ему водитель может ехать в «зеленой волне», получать информацию о свободных парковочных местах. Удобно? Не то слово! Другое дело, что Car-to-X пока работает мало где. В США — только в Лас-Вегасе и Нью-Йорке, в Германии — в Ингольштадте и Дюссельдорфе. Что уж говорить про Россию с нашей организацией движения и ограничениями по хранению персональных данных.

Новый турбодизель

В моторной гамме появилась модификация 40 TDI c новым 2-литровым 204‑сильным турбодизелем. Благодаря алюминиевому блоку цилиндров он «похудел» относительно прежнего двигателя аналогичной кубатуры на 20 кг, а коленвал стал легче на 2,5 кг. Уже в стандарте 40 TDI полагается гибридный довесок в виде стартер-генератора (3,1 кВт) с ременным приводом и компактной литий-ионной батареей. Мягкая гибридизация позволила сократить расход топлива на 0,3 л/100 км (в среднем 5,3 л/100 км). Стоило ли возиться?

Схема устройства мягкого гибрида: 1 — стартер-генератор с ременным приводом, 2 — 12‑вольтовый литий-ионный аккумулятор, 3 — 12‑вольтовый свинцовый аккумулятор.

Впрочем, нам от этого ни холодно, ни жарко, ведь гибрид в Россию не привезут.

Зато будут прежние двигатели: бензиновая «турбочетверка» 2.0 (249 л.с.) и дизельный V6 3.0 (249 л.с.). Да и их придется подождать: в Европе продажи Q5 стартуют осенью, а у нас — только в следующем году.

В отличие от «фасада», дизайн задней части кузова почти не поменялся.

OLED-фонари — вещь! Многие крутые решения до России не доберутся

Audi Q5 40 TDI quattro Длина / ширина / высота / база 4682 / 1893 / 1662 / 2819 мм

Объем багажника 550–1550 л

Снаряженная масса 1805 кг

Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1968 см³, 150 кВт / 204 л.с. при 3800–4200 об/мин; 400 Н·м при 1750–3250 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 7,6 с

Максимальная скорость 222 км/ч

Топливо / запас топлива ДТ / 65 л

Средний расход топлива 5,3 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; Р7

Обновленный Audi Q5: все изменения Прощай, шайба мультимедийки. Привет, «органические» задние фонари и навигация напрокат! Обновленный Audi Q5: все изменения

Фото: Audi