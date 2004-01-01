Правовых оснований для наказания водителя в случае обнаружения ошибки в свидетельстве о регистрации ТС нет, но документ необходимо заменить. Это делается бесплатно, разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

При проверке инспектор ДПС обнаружил, что в документах по-разному указано мое имя: в правах «Наталия» (это правильно), а в свидетельстве — «Наталья» (это ошибка). Сама на это внимания не обращала. Как теперь быть? Могут ли оштрафовать за несоответствие? Инспектор сказал, что, в принципе, могут, но штрафовать не стал, посоветовав поменять документ.

Наталия, г. Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Правовых оснований для наказания водителя в случае обнаружения ошибки в свидетельстве о регистрации транспортного средства нет, в связи с чем утверждение сотрудника Госавтоинспекции о возможном наказании не соответствует действительности.

Разумеется, документ необходимо заменить.

Для этого следует обратиться в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции с соответствующим заявлением. Согласно пункту 4 статьи 11 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая либо подобная ошибка) в регистрационных данных транспортного средства, допущенная при государственной регистрации транспортного средства, исправляется регистрационным подразделением в трехдневный срок после ее обнаружения или получения от владельца транспортного средства в письменной или электронной форме заявления о допущенной ошибке.

Исправление технической ошибки, допущенной регистрационным подразделением или специализированной организацией, и выдача владельцу транспортного средства нового регистрационного документа взамен содержащего ошибку осуществляются без взимания государственной пошлины.

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Фото: «За рулем» и Александр Рощин/ТАСС