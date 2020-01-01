Эту Джульетту мы впервые увидели в «Спруте».

По внешности и характеру она не только не шекспировская героиня, но даже и от одноименной итальянской модели, которую делали в 1954–1965 годах, очень далека. Та была легче, изящней, да и по характеру мягче. А эта машина — подчеркнуто угловатая, куда резче стилистически. Если угодно — агрессивней. В общем, наша Giulietta — эпохи диско.

Кто ты, Джульетта?

Cosa sei («Кто ты?») — пела в те годы чуть ли ни из каждого советского окна итальянская команда Ricchi e Poveri. Популярность в СССР итальянской эстрады в начале 1980‑х была феноменальной. Ни в одной стране, кроме самой Италии, подобного успеха у исполнителей с Апеннинского полуострова не было. Наши люди не только знали имена итальянских звезд, но и тренировались в переводе, пытаясь понять, кто же такой «истинный итальянец», о котором так убедительно рассказывал демонический, с бесстрастным лицом жгучий брюнет Тото Кутуньо.

Двухвальный красавец мотор объемом 1,6 л развивает 109 л.с.

Советские фанаты всеми правдами и неправдами доставали диски с записями итальянцев и тиражировали их на магнитных лентах. А особенные счастливчики смогли даже увидеть и услышать некоторых итальянских исполнителей вживую. В 1984 году к нам приезжали Аль Бано и Ромина Пауэр, а в 1987‑м даже обожаемый миллионами Адриано Челентано.

Даже ручки дверей имеют нетривиальную конструкцию. Горловина бензобака — тоже в весьма неожиданном месте.

Италия для советских людей — это еще и кино. Эпохи неореализма, но и более поздних бесконечных детективов про мафию и малоуспешную борьбу с ней.

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В 1986‑м — на год позже, чем выпущена эта красная Giulietta, на советские экраны вышел знаменитый сериал «Спрут» — классика детективного жанра режиссера Дамиано Дамиани.

Комиссар Катанья в исполнении Микеле Плачидо, обличающий язвы итальянского общества голосом Александра Белявского, стал своим чуть ли не в каждом советском доме.

А вот итальянских автомобилей, если не считать Жигулей, которые довольно далеко уехали от Фиата, мы тогда не знали. Посему наша нынешняя встреча с Альфой 1985 года особенно интересна. Как пели Ricchi e Poveri: «Cosa sei?» Кто ты, ­Джульетта эпохи диско?

ДО И ПОСЛЕ Впервые модель Giulietta (заводское обозначение Tipo 750/101) в гамме Альфы Ромео появилась в 1954 году. Автомобили делали с кузовами седан, купе и родстер. Кузовные ателье строили также малосерийные спортивные машины. Джульетты первого поколения оснащали двигателями объемом 1,3 л, но в разных исполнениях — мощностью от 51 до 100 л.с. До 1965 года сделали более 176 тысяч машин. Alfa Romeo Giulietta (Tipo 750/101) Alfa Romeo Giulietta (Tipo 940) Модель Alfa Romeo Giulietta (Tipo 940) делали с 2010 года — с кузовом пятидверный хэтчбек, бензиновыми двигателями 1,4–1,8 л, развивающими 105–240 л.с. и дизелями объемом 1,6 л и 2 литра, мощностью 105–175 л.с. Построено более 400 тысяч машин, но в этом году модель снимают с производства. И новой Джульетты пока не планируют.

Веселым от находчивых

А еще чуднее нельзя? Этот вопрос при знакомстве с Джуль­еттой, которая чудит иногда, словно выскочившая из школы старшеклассница, всплывает постоянно.

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Ну ладно, эти странные наружные дверные ручки с огромной кнопкой. Не сразу догадаешься, что надо сделать, чтобы просто открыть дверь. Ну, хорошо: в прикольном «чемодане» с приборами, которые могли бы быть и попонятней, и набором лампочек, напоминающих домашнюю любительскую светомузыку восьмидесятых, тоже что-то есть. Хотя выглядит такой «чемодан» словно впопыхах прилепленный на панель. Пусть будет и странный ряд горизонтальных тумблеров, всунутых над круглыми дефлекторами системы вентиляции словно на бегу: в последний момент перед сходом машины с конвейера.

Но кнопки передних стеклоподъемников на потолке — это из ряда вон. Как в анекдоте: «У вас есть веселые расцветки? — А у нас все расцветки — обхохочешься».

Приборы могли бы быть повыразительней. Спидометр явно просится на место тахометра. Характерные нынче для самых дешевых машин дефлекторы системы вентиляции были для 1980‑х годов нормой.

Тем не менее во всем этом есть не только некая притягательная магия, но, как ни странно, вдобавок и гармония. В том смысле, что едет Alfa тоже ­необычно, не сказать — чудно. Первые мысли: ну и где эти самые 109 лошадок с 1,6 литра рабочего объема? Где результаты труда огромного и сложного карбюратора Dellorto и двух ­распредвалов? Что там вообще происходит под капотом?

Ни о каких «низах» в работе этого двигателя говорить не приходится. Попытка более-менее ускориться на свободной дороге с 40 км/ч на третьей передаче навевает мысли о… Но не буду вот так сразу обижать угловатую Джульетту. Поднимаю обороты до трех тысяч, и машина преображается почти до неузнаваемости. Вот она, фирменная итальянская энергетика и напористость!

Кнопки стеклоподъемников на потолке — сильное решение! Динамики в дверях по дизайну вполне соответствуют общей стилистике. Выдвижной ящик бардачка ­вместо обычной крышки — отнюдь не банальное изобретение.

Под сочный рык двухвального мотора машина превращается в разбуженного зверя, которому на роду написано быть стремительным — догонять, обгонять и продолжать ускоряться. Только для этого надо энергично работать рычагом переключения передач.

А привод-то — не идеален. Думаю, дело не только и даже не столько в том, что коробка передач стоит сзади (схема transaхle), а в том, что этому автомобилю тридцать пять лет и жизнь его была не самой легкой.

Зато руль без усилителя — в полной гармонии со свирепостью двигателя, проявляющейся в диапазоне 3000–5000 об/мин, и прекрасной развесовке, благодаря смещенной в корму коробке передач. Реакция машины на повороты руля — острая, мгновенная и четкая. В затяжных поворотах даже кажется, что траекторию можно точно дозировать буквально по градусу. На парковке руль тяжеловат? Извините, этот автомобиль не для слабаков!

Бесформенные, по нынешним меркам, сиденья совсем не соответствуют спортивному характеру автомобиля. Задняя часть салона — обыкновенный, не самый просторный семейный седан.

В общем, Alfa Romeo Giulietta — эдакий гоночный автомобиль, мягко говоря, не идеально приспособленный к городской жизни, но в обличье семейного седана — с еще не совсем спортивными, ­«разлапистыми» сиденьями.

Лекарство против скуки

Багажник невелик и открывается снаружи ключом, как в Жигулях.

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Эта Джульетта — прекрасное напоминание об эпохе диско, о моде, характере и приоритетах тех лет. Она напориста, со взрывным и совсем не ровным характером, оригинальна до эпатажа. Как, кстати, и мода тех лет: если уж балахон, то такой, что слона можно приодеть, а если в обтяжку, то так, чтоб не вздохнуть.

И, конечно, Alfa очень далека от современных представлений о практичности, удобстве и от занудного практицизма, ­обезличивания и гибридизации всего и вся. Разумеется, на свете много куда более вместительных и комфортабельных, удобных в повседневной эксплуатации и куда более быстрых машин. У нее нет аналогов и двойников. Угловатая диско-Giulietta вызывает целый букет самых разнообразных чувств: от сарказма и раздражения до азарта и даже восхищения. Но — точно не скуку! А это не так уж и мало.

А ну-ка догони!

Советским кинозрителям автомобили Alfa Romeo, в том числе и Giulietta второго поколения, были знакомы, в основном, по кинокартинам про борьбу с мафией. В частности, по безумно популярному у нас в середине 1980‑х сериалу «Спрут». В распоряжении итальянской полиции и карабинеров всегда было (и есть) много скоростных и хорошо управляемых автомобилей Alfa Romeo.