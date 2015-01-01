Бывает ли лобовик с диоптриями? Очки надоели! — журнал За рулем

Бывает ли лобовик с диоптриями? Очки надоели!

Бывает. Об этом сообщалось полтора года назад.

По сообщениям СМИ, немецкий концерн Volkswagen не так давно начал устанавливать на своих моделях лобовые стекла для близоруких и дальнозорких водителей OOPS (Optimized Optical Personal Screen — оптимизированное оптическое личное ветровое стекло).

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Изделия выпускаются для людей со зрением в диапазоне от —10 до +10 диоптрий. Технология, правда, еще далека от совершенства. Так, водителю приходится постоянно держать голову неподвижной, чтобы сохранять требуемое расстояние от глаз до стекла.

Однако это неудобство, считают разработчики, компенсируется удовольствием от созерцания проплывающих мимо пейзажей даже при отсутствии очков. Для пассажиров с нормальным зрением, чтобы не портились глаза, предусмотрены плотные маски из материалов, не раздражающих кожу.

Информация о прорыве появилась на новостном сайте компании еще первого апреля прошлого года, но по каким-то причинам осталась почти незамеченной. Предположительно поставки машин с такими стеклами в продажу начнутся первого апреля следующего года.

  • Как с помощью простых приемов улучшить обзорность в своем авто, рассказано тут.

Фото: depositphotos

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