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Передний и задний мост — это элементы шасси, встречающиеся сейчас, в основном, на серьезных внедорожниках и грузовиках.
Кроме того, автомобилисты отлично знакомы и с теми мостами, которые являются элементами дорожной инфраструктуры: мост над автотрассой называют путепроводом, через овраг или ущелье — виадуком.
Но в автомобиле есть еще и другой мост — диодный. Так называют электронное устройство, преобразующее переменное напряжение, вырабатываемое генератором, в постоянное.
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