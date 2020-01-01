Прочитал обзор съемников масляных фильтров и решил показать свой вариант, который справляется с любыми фильтрами, в том числе миниатюрными мотоциклетными.
Съемник состоит из 120‑миллиметрового отрезка квадратной трубы 15×15 мм с приваренным к нему куском велосипедной цепи длиной около полуметра.
Принцип действия понятен из схемы. Важно соблюдать направление вращения, цепь должна самозажиматься.
А. Тищенко, г. Санкт-Петербург
Приз автору совета — светодиодный фонарь Osram Foldable 80.
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- Сразу два инструмента для замены масляного фильтра наш читатель смастерил из изношенной цепи ГРМ. Инструкция — тут.
Фото: А. Тищенко