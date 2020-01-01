27% заправок переливают бензин! Верите в такое?

При этом из 100 проверенных АЗС недоливают на 58.

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Общероссийский народный фронт (ОНФ), АНО «Мониторинг АЗС» и ГК Montrans в июле подвергли потребительскому тесту 100 автомобильных заправок в Москве и Московской области. Выяснилось много интересного.

Можно считать развенчанным миф о том, что недоливают везде и всегда: на 27 заправках зафиксирован перелив! Но не все так здорово, цифры по недоливу тоже солидные: 13 заправок отпускают топливо «тютелька в тютельку», а вот 58 станций недоливают, причем у 45 АЗС расхождение превысило допустимое ГОСТом значение.

А что с качеством бензина? Исследователи сообщают, что в последние годы ситуация в Московском регионе намного улучшилась.

На 75 из 100 заправок октановое число бензина АИ-92 оказалось соответствующим заявленным показателям, а на шести заправках оно было даже выше.

Незначительно сниженное ОЧ наблюдалось на 19 заправках.

Среднее ОЧ по всем протестированным заправкам составило 91,13, что соответствует ГОСТу.

Подробнее о недоливе топлива и его качестве читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже).

А с 1 октября 2020 года должен вступить в действие новый стандарт, который, по идее, может полностью исключить недолив на заправках.

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