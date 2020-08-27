Как ни странно, механика не позволяет хорошо разгоняться.

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Хотя в гамме силовых агрегатов Селтоса есть 2-литровый мотор с вариатором, основной спрос — на версии с мотором 1.6 и традиционным 6-диапазонным автоматом. Этот же двигатель можно заказать в сочетании с МКП, имеющей то же количество ступеней. Привод в обоих случаях может быть и передний, и полный.

На тест «За рулем» попали два полноприводных кроссовера с моторами 1.6 и разными коробками — с АКП и «на ручке». Какой лучше? Машина с автоматом — в «почти максимальной» комплектации Prestige за 1 599 900 рублей. Механическая версия куда проще: комплектация Comfort за 1 269 900 рублей.

Интересно, что при явном проигрыше во внешнем виде и более спартанском интерьере простая комплектация на поверку оказывается весьма комфортной: сел, подключил смартфон по Bluetooth — и поехал.

А вот к самой механической коробке есть вопросы: она радует избирательностью и короткими ходами рычага, однако напористого разгона не получается — великоват разрыв между первой и второй передачами. Кажется удивительным, но автомат шустрее и субъективно, и по цифрам — 13,0 секунд в разгоне до 100 км/ч против 13,9 у машины на МКП.

Но и аппетит у такого Селтоса выше — у нас получилось в среднем около 9,0 л/100 км против 8,0 у версии с «ручкой». А доплата за автомат в сравнимых комплектациях составляет 40 000 рублей.

Подробнее о том, чем нам запомнились эти два варианта Kia Seltos (кстати, в гамме Селтоса есть и вариатор, и робот), читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже).

А на сайте мы собрали для вас отзывы первых владельцев Kia Seltos.