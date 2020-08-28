Фары светят как-то не так — что делать? — журнал За рулем

Фары светят как-то не так — что делать?

Регулировать, чистить, полировать...

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Запотевают фары? Вот что надо делать

Часто так бывает: начинает казаться, что фары светят «как-то не так». Причин этому несколько.

Во-первых, фары могут быть плохо отрегулированы. Поставьте машину в пяти метрах от стены, включите фары, замерьте расстояние от земли до центра фары и до горизонтальной границы светового пятна на стене. Первое значение должно быть на 50 мм больше второго.

Регулировка — гидрокорректором (на разгруженном автомобиле он должен стоять в нулевом положении) или регулировочными винтами при соблюдении инструкции. Если тревожитесь о точности и правильности, поезжайте на сервис.

Во-вторых, фары нужно чистить и время от времени полировать.

Чистка никогда не должна производиться насухо — так мы царапаем поликарбонатное стекло. Полировка же бывает двух типов: механическая (от 1000 рублей на СТО) и химическая (от 1500 рублей). После полировки можно нанести дополнительную защиту — лак или жидкое стекло.

Как еще увеличить эффективность фар?

  • заменить старые лампы на новые;
  • улучшить питание в сети;
  • установить омыватели фар (доступно на некоторых моделях).

Об этих и других способах регулировки, чистки и полировки фар читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже).

Фото: depositphotos.com

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