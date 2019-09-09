Почему сегодня у машин узкие фары? Это надолго?

Замечали, что фары на современных автомобилях заметно компактнее, чем на машинах из прошлого десятилетия? «За рулем» объясняет, что стало причиной такой странной моды и к чему она в итоге приведет.

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Оптика в значительной степени формирует облик автомобиля. Экспериментирующих с ней дизайнеров сдерживают технологии и необходимость обеспечить качественное освещение дороги. В былые времена чрезмерно узкими фары можно было сделать, только если игнорировать удобство и безопасность будущего владельца. Рефлекторная технология, когда за формирование пучка света отвечают отражатель и рассеиватель фары, конечно, не требовала непременно конструировать оптику размером с зенитный прожектор, но на уменьшение габаритов она отвечала соответствующим ухудшением характеристик.

Поэтому до середины 1990-х годов подавляющее большинство машин смотрело на мир «широко распахнутыми глазами». Исключения встречались, в основном, в США (например, Chrysler Vision), но на таких машинах ночью ездить не хотелось от слова совсем.

Во второй половине 1980-х стали входить в обиход линзы. Дизайнеры получили больше свободы и начали активно экспериментировать с формами. В том числе — уменьшая высоту фар. Так как пучок полностью формировался внутри компактной конструкции, качество освещения не страдало. Разумеется, при должном качестве исполнения. Одним из пионеров внедрения линз стала марка BMW, поставив их на «пятерку» Е34 и «семерку» Е32. В России первой машиной с линзами стал ВАЗ-2110, и он умением хорошо освещать дорогу не отличался.

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Сейчас на смену лампам накаливания пришли светодиоды. Это источники света крошечных размеров, а размещать их в фаре можно в произвольной форме. В результате стали появляться оптические элементы прихотливых очертаний, но по эффективности при этом на голову превосходящие иные конструкции.

Пока фары остаются более-менее крупными — в духе автомобилей старой школы. Это касается даже премиальных немецких машин, на которые ставят самую навороченную головную оптику в мире. Однако не за горами дизайнерская революция, вызванная приходом электромобилей и автопилота. В результате будут меняться пропорции транспортных средств, а при полной автоматизации движения хорошие фары и вовсе станут анахронизмом.

Так что можно с большой долей уверенности утверждать: фары в ближайшем будущем начнут уменьшаться, пока не исчезнут с машин как класс.