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Материалы по теме Вы неправильно накачиваете колеса! Есть секрет!

Когда ставлю на Ладу XRAY стальные колеса с зимними шинами, ступичные гайки передних колес оказываются не защищенными от грязи и воды.

Я взял колпаки от «классики», которые валялись в гараже, уменьшил по высоте, подрезав выступы.

Для надежного крепления просверлил в резьбовой части ШРУСа отверстие глубиной 10 мм и нарезал резьбу М6. Подобрал винт нужной длины, смазал и завернул — теперь колпак точно не потеряю.

Н. Васинов, г. Кострома

Приз автору совета — аккумулятор PowerBank на 5400 мА·ч компании Heyner.

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Салонный фильтр можно сделать своими руками.

Фото: Н. Васинов