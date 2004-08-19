Инспектор заполняет протокол. Поздно договариваться?

Протоколы — пронумерованные бланки, на которые существует отчетность. Однако это не означает, что бумага не может исчезнуть на законных основаниях.

В прежние годы не редкостью была ситуация, когда уже заполненный протокол «по обоюдному согласию сторон» уничтожали, и водитель ехал дальше со слегка облегченным карманом. Сейчас такое случается реже, но еще не все нарушения отдали на контроль камерам. А потому вопрос законности исчезновения протокола о нарушении остался.

Статус бланка строгой отчетности, который изготавливается по госзаказу, не подразумевает, что их нельзя ни при каких обстоятельствах потерять или испортить. Даже без коррупционного умысла всегда остаются шансы на ошибку или уничтожение бумаги, например, пролитым кофе или из-за падения в лужу. В таком случае пишется рапорт или акт с указанием обстоятельств, и бланк считается утраченным. А уж обстоятельства всегда можно придумать, если есть в том острая необходимость.

Но 15 лет назад действовало письмо МВД РФ от 19.08.2004 N 13/ц-76. В нем были следующие формулировки:

63. Бланки … протоколов об административных правонарушениях, протоколов об отстранении от управления транспортным средством, протоколов направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, протоколов задержания транспортного средства, протоколов о запрещении эксплуатации, постановлений по делам об административных правонарушениях, … рекомендуется считать документами строгой отчетности …. Целесообразно, чтобы они имели серию, порядковый номер и код региона.

64. Получение, учет, хранение и выдачу бланков … рекомендуется осуществлять в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обращению с документами строгой отчетности.

66. Бланки, … испорченные при заполнении, целесообразно уничтожать при очередных проверках, о чем следует составлять соответствующие акты.

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Так что особо строгого обращения с протоколами и раньше не было, а сегодня и это письмо МВД РФ уже утратило силу.

В протоколе отражаются обстоятельства происшествия, а решение по нему обычно выносят иные инстанции: группа разбора, суд. Нет протокола — нет и административного дела. Удастся убедить инспектора в том, что вы ничего не нарушали, — и он законно может прекратить заполнение документа. Услышите в ответ фразу «Ну я же уже начал заполнять...» — скорее всего, это попытка развести на взятку. Не ведитесь. При этом нет никакой разницы в том, насколько полно был составлен протокол. Если официально он считается уничтоженным, неважно, было в нем вписано одно слово или все до последней точки. Механизма проверки по номеру бланка не предусмотрено.