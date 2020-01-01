5 недорогих легковушек, которых не хватает в России

Hyundai Aura/Xcent
В России линейку Hyundai открывает седан В-класса Solaris. А знаете, сколько моделей под ним в Индии? Шесть! Хэтчбеки Santro, Grand i10, Grand i10 Nios и Elite i20 оставим в стороне: все-таки у нас больше любят седаны. Посему в качестве потенциально интересных нам вариантов предложим седаны Aura и Xcent.
Оба построены на базе хэтчбека В-класса i10 Nios. «Иксент» постарше, ему шесть лет. Его можно выбрать с одним из двух моторов 1.2 — турбодизелем на 75 сил или бензиновым атмосферником о 83 «лошадях». Коробка передач в обоих случаях 5-ступенчатая механика.
Hyundai Aura посвежее: модель прошлогодняя. Он более стильный, и выбор двигателей у него больше. К двум упомянутым выше добавляется турбо-«трешка» 1.0 отдачей 100 л.с. Моторы 1.2 можно заказать с «ручкой» или роботом с одним сцеплением.
Toyota Yaris седан
«Входной билет» в мир Тойоты у нас — это седан Corolla, стоимостью хорошо за миллион рублей. Локально в России собирают только Camry и RAV4, что лишает оставшиеся модели шансов на привлекательный ценник.
В США у марки есть Yaris в кузове седан. Хэтч В-класса в России не в чести, а седан — почему нет? В переводе на рубли стартует он за океаном с 1,15 млн. Немало, но ведь можно поиграться оснащением, выгадать за счет местной сборки...
Yaris в трехобъемном кузове продается в Штатах с атмосферником 1.5 мощностью 106 л.с. По умолчанию ставится 6-ступенчатая механика (даром что США считаются страной автоматов!), а АКП положена только топовой версии XLE.
Доступная Toyota здесь нужна была бы многим.
Mitsubishi Mirage
Недавно «Три бриллианта» объявили о заморозке бизнеса в Европе: новинок в Старом Свете в обозримом будущем не предвидится. Быть может, нам в связи с этим что-нибудь обломится? Представители Mitsubishi не раз говорили, что российский рынок для бренда важен, и отсюда марка не уйдет.
Renault Triber
Экзотика нашего обзора — Renault Triber. В России из доступных семиместных машин есть только Лада Ларгус. Она практичная, но по эргономике, шумоизоляции и ряду других качеств ближе к LCV, нежели к легковушке. Выходом для соотечественников с большими семьями мог бы стать Triber.
Машина разработана для Индии, так что семиместность применительно к взрослым пассажирам тут, конечно, в известной степени условная. Агрегаты сродни тем, что ставятся на Hyundai. Это «литр» о трех цилиндрах отдачей 72 л.с., которому ассистирует робот с одним сцеплением. Скромно? Зато дешево: от 487 000 рублей, если пересчитать с рупий. Причем коробка-робот уже входит в цену!
Вот бы нам такой автомобиль на замену устаревшему Ларгусу, который пока не дожил даже до рестайлинга.
Kia Sonet
Kia Sonet — не совсем легковушка. Маркетологи преподносят его как субкомпатный кроссовер. Но он строго переднеприводный.
Этот автомобиль совсем недавно представлен в версии для индийского рынка. Модель, однако, заявлена как глобальная, так что шансы на ее появление в России есть. Двигатели (пока речь об индийском варианте автомобиля) разнообразны: атмосферник 1.2 (83 л.с.), «турболитр» о трех цилиндрах (120 л.с.) или литровый дизель (90 л.с.). Альтернативой механической коробке передач выступает робот с одним сцеплением.
Мультимедийный дисплей и комбинация приборов визуально объединены в единую панель. Диагональ первого центрального монитора 10,25 дюйма, что очень много для субкомпактного класса. Дефлекторы передней панели обрамлены металлическим узором с гравировкой под алмаз. Декларируются доступы к онлайн-сервисам и аудиосистема Bose.
Если опираться на предполагаемые индийские цены, у нас Kia Sonet мог бы стоить даже чуть дешевле (или, что вероятнее, вровень) с переднеприводным Hyundai Creta.
Эти машины получили бы приемлемые цены только при условии локальной сборки: импорт недорогих машин давно утратил в России смысл. А значит, от производителей требуются инвестиции и готовность рискнуть.5 недорогих легковушек, которых не хватает в России
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