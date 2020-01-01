5 недорогих легковушек, которых не хватает в России

Эти машины получили бы приемлемые цены только при условии локальной сборки: импорт недорогих машин давно утратил в России смысл. А значит, от производителей требуются инвестиции и готовность рискнуть.

Hyundai Aura/Xcent

В России линейку Hyundai открывает седан В-класса Solaris. А знаете, сколько моделей под ним в Индии? Шесть! Хэтчбеки Santro, Grand i10, Grand i10 Nios и Elite i20 оставим в стороне: все-таки у нас больше любят седаны. Посему в качестве потенциально интересных нам вариантов предложим седаны Aura и Xcent.

Hyundai Aura

Оба построены на базе хэтчбека В-класса i10 Nios. «Иксент» постарше, ему шесть лет. Его можно выбрать с одним из двух моторов 1.2 — турбодизелем на 75 сил или бензиновым атмосферником о 83 «лошадях». Коробка передач в обоих случаях 5-ступенчатая механика.

Hyundai Xcent

Hyundai Aura посвежее: модель прошлогодняя. Он более стильный, и выбор двигателей у него больше. К двум упомянутым выше добавляется турбо-«трешка» 1.0 отдачей 100 л.с. Моторы 1.2 можно заказать с «ручкой» или роботом с одним сцеплением.

Toyota Yaris седан

Toyota Yaris седан

«Входной билет» в мир Тойоты у нас — это седан Corolla, стоимостью хорошо за миллион рублей. Локально в России собирают только Camry и RAV4, что лишает оставшиеся модели шансов на привлекательный ценник.

В США у марки есть Yaris в кузове седан. Хэтч В-класса в России не в чести, а седан — почему нет? В переводе на рубли стартует он за океаном с 1,15 млн. Немало, но ведь можно поиграться оснащением, выгадать за счет местной сборки...

Yaris в трехобъемном кузове продается в Штатах с атмосферником 1.5 мощностью 106 л.с. По умолчанию ставится 6-ступенчатая механика (даром что США считаются страной автоматов!), а АКП положена только топовой версии XLE.

Доступная Toyota здесь нужна была бы многим.

Mitsubishi Mirage

Mitsubishi Mirage

Недавно «Три бриллианта» объявили о заморозке бизнеса в Европе: новинок в Старом Свете в обозримом будущем не предвидится. Быть может, нам в связи с этим что-нибудь обломится? Представители Mitsubishi не раз говорили, что российский рынок для бренда важен, и отсюда марка не уйдет.

Из не представленных у нас моделей в Европе есть компактный хэтч Mirage. В недешевой Великобритании Mitsubishi Mirage стоит от миллиона рублей в переводе на наши. За эту сумму получите атмосферник 1.2, механическую коробку и 14-дюймовые стальные колеса. Зато есть датчик дождя, шесть подушек безопасности, кондиционер и электропакет.