На вазовскую «классику» до сих пор есть спрос. Но сегодня криминал куда чаще интересуется другими автомобилями.

Вопрос с форума «За рулем»:

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— Ознакомился на сайте со статистикой угонов. Для чего воруют рухлядь вроде старых Жигулей? Если их берут на запчасти, то основным спросом должны пользоваться постгарантийные машины — их владельцы перестают посещать официалов и ищут детали подешевле.

— Точно такой же вопрос можно задать покупателям машин, как новых, так и на вторичном рынке. У каждого поступка есть обоснования и цели. Неважно, идет ли речь о честном способе приобретения автомобиля или криминальном.

На вазовскую «классику» до сих пор есть спрос — от разовых поездок до разборки на запчасти. Хотя абсолютные показатели в статистике указывают на то, что больше всего угоняют модели-бестселлеры (Kia Rio, Hyundai Solaris) и те, что «исторически» были в фокусе ­преступников (Toyota Camry и Land Cruiser, Range Rover).

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