Глава Госавтоинспекции Михаил Черников не советует: изменение режима работы фар недопустимо и наказывается лишением водительских прав.

Хочу установить на мотоцикл в целях улучшения его видимости две дополнительные светодиодные фары, которые поочередно мигают белым цветом. На многих мотоциклах видел подобные. Но друзья-мотоциклисты отговаривают, аргументируя, что за это могут лишить прав. Правы ли они?

Алексей, г. Севастополь

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Ваши друзья правы. Прежде всего, необходимо учесть, что установка дополнительных внешних световых приборов, не предусмотренных изготовителем мотоцикла, - это внесение изменений в конструкцию транспортного средства, которое нуждается в оформлении в установленном порядке.

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Если вы решите использовать оборудование, предусмотренное изготовителем, то должны принять во внимание, что согласно приложению 4 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» на мотоцикле спереди не могут быть установлены никакие другие внешние световые приборы белого цвета, кроме фары дальнего света, фары ближнего света, передней противотуманной фары или переднего габаритного огня. При этом в соответствии с приложением 8 к указанному Техническому регламенту никакой огонь не должен быть мигающим, за исключением огней указателей поворота, огней аварийной сигнализации, огней аварийного сигнала торможения и боковых габаритных огней автожелтого цвета, применяемых совместно с указателями поворота.

Реализовав мигание внешних световых приборов белого цвета, вы измените режим их работы, что недопустимо как с точки зрения техрегламента, так и Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ответственность за управление таким транспортным средством наступает по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией соответствующих световых приборов.

Что сделать, чтобы не слепили фары? Об этом — тут,

Фото: «За рулем» и Unsplash