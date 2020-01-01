Идею читателя «За рулем» можно реализовать в любом автомобиле.

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Чтобы в дороге умыться без посторонней помощи, изготовил из 10‑миллиметровой фанеры кронштейн под бытовой умывальник. Когда нужно, цепляю его проволочным крючком за скобу замка багажника.

Эту идею можно реализовать на любой машине, разве что у некоторых снизу придется подкладывать брусочек.

А. Демчук, г. Альметьевск

Приз автору совета — набор автомобилиста «Техосмотр‑2» AIRLINE.

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Фото: А. Демчук