Решение обошлось в 230 рублей.

В седане Renault Logan, как и в большинстве других автомобилей, нет штатного места для огнетушителя. Зато есть надежно закрепленный в нише багажника домкрат.

В магазине пожарного оборудования приобрел за 250 рублей специальный кронштейн. Загнул его планку-основание, сделав крючок, как показано на фото, и зацепил кронштейн за проушину домкрата. Огнетушитель в движении не болтается и не гремит. Пользоваться им можно, не вынимая из держателя, а достав из багажника вместе с кронштейном.

Д. Сатирский, г. Владимир

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А так можно пристроить в багажнике компрессор.

Фото: Д. Сатирский