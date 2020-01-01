Где лучшее место для USB-порта: ваши варианты?

Как удобнее подключать смартфон: через порт в боксе подлокотника? На центральной консоли? У Лады свое решение!

Вопрос с форума «За рулем»:

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— В материале про новую версию Лады XRAY вы назвали «странным» расположение USB-порта в бардачке. Что же тут странного — так гораздо удобнее подключать смартфон.

Перенос USB-порта в бардачок — сомнительное решение в плане удобства. А еще и верхняя накладка отваливается...

— На мой взгляд, расположение USB-порта на центральной консоли или в боксе подлокотника гораздо удобнее, поскольку им можно воспользоваться во время движения автомобиля, подключив гаджет одной рукой.

А вот до гнезда, спрятанного в перчаточном ящике, водителю на ходу не дотянуться.

К тому же в Иксрее разъем установлен не жестко: он болтается на проводке, и вставить флешку одной рукой крайне сложно.

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