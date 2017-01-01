Веста с вариатором: шумит или вибрирует?

Читатель проштудировал наши тесты Лады Весты и обнаружил некоторые несоответствия в оценках. Отвечаем.

Вопрос с форума «За рулем»:

— В статье про Весту с вариатором сказано, что машина стала тише прежней. При этом в тесте автоматических трансмиссий Весты, Поло и Рио отмечены вибрации от двигателя на холостом ходу. Это нестыковка или таков разброс вазовского качества?

— Ни то, ни другое. Веста стала тише — это факт. Однако на холостых оборотах от силового агрегата идет легкая дрожь. Что и было отмечено как недостаток.

С переходом на вариатор Веста стала тише — вместе с вазовской коробкой ушел «фирменный» гул, а новая выпускная система звучит благороднее. За четыре года на редакционной Весте я к этим нюансам привык и считал машину очень тихой по меркам В‑класса. Оказывается, можно сделать лучше.

Вибрации от двигателя и уровень шума — это разные показатели, и друг с другом они не связаны.

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