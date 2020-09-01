Удивительная история Нивы: Эверест, Антарктида и цирк с медведями

В 1986 году японцы подарили руководителю проекта «2121» Петру Прусову рекламный проспект модели Suzuki Vitara с дарственной надписью «Крестному отцу этого автомобиля».

В незапамятные времена, когда я еще ходил на ВДНХ, чтобы своими глазами увидеть очередную новинку техники — в том числе и автопрома, конечно же, — однажды произошло чудо. Потолкавшись около Иж-2126, который никак не мог добраться до серийного производства, я посмотрел в сторону и увидел НЕЧТО. После этого остальные экспонаты выставки на какое-то время перестали существовать.

Это смотрелось фантастически. Да и сейчас ни малейшего стыда не вызывает.

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НЕЧТО имело незвучное и унылое имя, словно сошедшее с обложек затхлых журналов: «Нива». Во всяком случае, меня оно тогда расстроило. Но вот все остальное вызвало шок, изумление, восторг. Впрочем, я и сегодня считаю, что тот ВАЗ-2121 был одним из самых красивых отечественных автомобилей. Я тогда понятия не имел, кто такой Петр Михайлович Прусов и какую роль в создании этой машины сыграл Алексей Николаевич Косыгин — передо мной на подиуме стояла инопланетянка. Потому что ничего похожего наши прежде не делали. А вскоре выяснилось, что и «не наши» тоже.

Кстати, насчет названия машины. В одном из интервью создатель Нивы Петр Прусов рассказал, что автомобиль назвали в честь детей Прусова — Натальи и Ирины, а также детей первого главного конструктора ВАЗа Соловьёва — Вадима и Андрея. Такая вот аббревиатура.

Уникум

Концептов в нашей истории было полным-полно. Но тут на стенде стоял автомобиль, который потом пошел в серию — с 1977 года и… по сей день! При этом он реально не имел аналогов — самобытная полноприводная машина повышенной проходимости с трехдверным кузовом и «жигулевским» салоном. Цена — восемь тысяч с хвостиком.

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Необычного в истории Нивы хватит на десяток других автомобилей. Загибаем пальцы. Разработка — целиком отечественная. Аналогов нет. Спецы из Внешторга обещают продать за кордон столько машин, сколько им выделят. В очереди стоят итальянцы, немцы, французы… ВАЗ-2121 — это первый в мире комфортабельный внедорожник, у которого полный привод работает постоянно, без подключаемых мостов. Известно, что в 1986 году японцы подарили руководителю проекта «2121» Петру Прусову рекламный проспект модели Suzuki Vitara с дарственной надписью «Крестному отцу этого автомобиля».

А еще эта машина была откровенно дешевая.

Куда на такой можно доехать?

Это не постановочные фото и не фрагменты аварии. Просто Нива с зарулевским экипажем показала, что умеет ездить… под водой! Подробности — в журнале «За рулем», №10, 2007 г.

В 1998 году Нива своим ходом вскарабкалась до базового лагеря на Эвересте — это 5200 метров над уровнем моря. А еще через год машинка снова посетила Гималаи, где покорила рубеж 5726 метров.

Этот автомобиль с зарулевским экипажем пересекал Сахару! Подробности — в журнале «За рулем», №10, 1989 г.

Нива сумела 15 лет проработать в Антарктиде, на станции Беллинсгаузен, куда в 1990 году ее доставили по просьбе российских полярников. Пробег машины составил тогда 11 800 км.

Нива была на стольких горах, что нетрудно и перепутать. Это, вроде бы, на Эльбрусе…

Киногерой

Нива мелькала в огромном количестве кинокартин, в том числе и зарубежных. В фильме Джеки Чана «Кто я?» она активно участвует в ралли-рейде по африканской пустыне. Из широко известных отечественных вспоминается «Бандитский Петербург» (на такой машине ездил герой Домогарова). В заключительной серии «Визита к минотавру» оперативник гонится на Ниве за нехорошим человеком, удирающем на грузовом ЗиЛе.

В фильме «Весь мир в кармане» Ниве пришлось загримироваться под ненашенский инкассаторский броневичок.

Спорт

В 1981 году советский автомобиль сумел завоевать третье место в супермарафоне «Париж-Дакар» среди внедорожников. В том же году удалось выиграть две гонки — «Ралли Туниса» и «Алжирское ралли». В 1982 году гонщик Жан-Клод Бриавуан на Ниве занял в «Дакаре» вторую строчку в абсолютном зачете, а француз Андре Тресса выиграл два «Ралли Фараонов» в Египте и еще раз «Алжирское ралли». В 1985 году Нива победила на ралли «Камерун» и «Алжир».

Медведемобиль

Нивой могут управлять даже медведи!

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В 2001 году на Волжский автомобильный завод пришло письмо от Максима Никулина с предложением изготовить автомобиль «Ландоле» для аттракциона «Медведи» под управлением дрессировщика Виктора Кудрявцева. А уже 7 февраля 2002 года в Московском цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре во время представления состоялась презентация автомобиля, в которой принимала участие делегация АВТОВАЗа. На арену за рулем машины на базе Нивы-Форы ВАЗ-212180 выехал главный конструктор «ПСА „БРОНТО“ Самойлов, после чего место за рулем занял медведь по имени Степан, а рядом села его сестра. Медведемобиль уверенно тронулся с места и, проехав перед изумленными зрителями еще один круг почета, вырулил с арены за кулисы.

А сегодня?

Ниву начали серийно производить 5 апреля 1977 года. И производят до сих пор — практически в том же обличье.

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Удивительная история Нивы: Эверест, Антарктида и цирк с медведями В 1986 году японцы подарили руководителю проекта «2121» Петру Прусову рекламный проспект модели Suzuki Vitara с дарственной надписью «Крестному отцу этого автомобиля». Удивительная история Нивы: Эверест, Антарктида и цирк с медведями

Фото: из архива «За рулем»