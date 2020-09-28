7 фактов про дизтопливо, которых вы не знали

Из чего можно получить дизтопливо? Какой мотор вреднее — бензиновый или дизельный? Почему так переменчива мода на дизели?

О дизельной вредности и нанопыли

Кто сказал, что дизель воняет сильнее бензинового авто?

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Чтобы мотор не портил атмосферу, необходимо тщательно сжигать топливо в его цилиндрах. Хорошо было бы вообще обойтись без выхлопной трубы, но увы — не получается. Тем не менее «зеленые экологи» уже много лет требуют снижать выбросы каждый год. Загнанные в угол инженеры обеднили смесь так, что на выходе появилась мельчайшие несгоревшие частицы углерода, они же — нанопыль, или, проще говоря, сажа. Потом появились баки с мочевиной, были запущены дизельгейты, а дальше дизельный мотор вообще предали анафеме. Но вредоносность дизельной сажи не сказать чтобы признается всеми специалистами.

И еще про пыль

Первоначально Рудольф Дизель рассчитывал сжигать в своих моторах каменно-угольную пыль. Идея «французского немца» была идеологически и экономически отменной, благо угля в Германии было полно — в отличие от нефти. Однако в ходе работы оптимизм изобретателя иссяк. Как подавать пыль в цилиндры, он так и не придумал. К тому же любая пыль, даже немецкая — это абразив, который способен стереть в порошок что угодно. От идеи пришлось отказаться, что очень не понравилось немецким промышленникам.

Европейские шараханья

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История дизелестроения для легковушек и фургончиков началась в Европе до Второй мировой войны. Впереди были немцы: Мерседес с дизельным двигателем еще в тридцатые годы прошлого века использовался для работы в такси. После войны европейцы пересели в малогабаритные бензиновые машинки, однако потихоньку немецкие, французские и итальянские производители стали заниматься и дизелями. А восьмидесятые годы в Европе характерны унификацией топливной аппаратуры. Тогда большую часть рынка захватил Bosch c его знаменитыми топливными насосами серии VE, и только часть рынка принадлежала насосам Lucas. Надежная и долговечная топливная аппаратура вместе с надежными двигателями заставила европейцев позитивно относиться к дизелям. Двигатели были просты, и в принципе могли ездить вообще без электропитания. А на экологию тогда особого внимания не обращали.

Где взять топливо, которого нет?

Дизельные легковушки в нашей стране были мечтой. Основная причина — простая: дизель виделся всем как мотор, практически не потребляющий топливо, которого вокруг было хоть залейся. Да, на АЗС его не продавали частникам, но это никого не смущало: по дорогам разъезжали КАМАЗы и прочие грузовики с большим топливными баками… Кроме того, никто не сомневался в том, что дизтопливо, появись оно на всех АЗС, будет гораздо дешевле бензина.

Когда СССР убили, мечта стала воплощаться в жизнь в извращенной форме. Отечественные разработки ушли в небытие, но зато в страну хлынули подержанные иномарки с любыми моторами, в том числе и с дизельными. Их новые владельцы радостно лили в баки всё подряд — от «печной соляры» до тепловозной горючки: кто чем разжился. Дизели быстро помирали, мечты разбивались о неприглядный быт.

Кто сильнее воняет — старый дизель или свежий?

В Германии есть общественная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) — можно перевести как «Немецкие экологи». Так вот, в ходе проверки Audi A8 4.2 TDI с заявленными Евро-6 выяснилось, что машина возрастом чуть более двух лет и ценой в 150 000 евро по части выбросов многократно хуже дизелей 15-летней давности. Дело в том, что декларированные параметры Евро-6 — это липа, которую можно обнаружить только на стенде. А задача инженеров порой сводится к тому, чтобы выдать желаемый уровень выбросов за действительный.

За рубежом дизелям начинают ставить шлагбаумы. Что ж, пусть едут к нам.

При таком раскладе не исключена ситуация, которая вновь изменит отношение к дизелям. Послушные немцы начнут избавляться от «неправильных» автомобилей, а вот Россия как раз может сказать «Давайте!».

Где подешевле?

Самое дешевое на континенте дизельное топливо продается в Казахстане — в среднем примерно 44,8 рубля за литр. Россия находится на втором месте по дешевизне ДТ — примерно 48 рублей за литр. Самое дорогое дизельное топливо в Швеции — 109 рублей за литр в пересчете на привычную нам валюту. Также более 100 рублей литр дизельного топлива стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.

А если кончится нефть?

Деревянная АЗС?

По сообщениям СМИ, исследователи из Массачусетса вырастили бактерии, вырабатывающие дизельное топливо. А в Бразилии, помимо диких обезьян, встречаются деревья, выделяющие смолу, из которой также получают некое подобие ДТ. Появляется информация и о том, что дизтопливо пытаются получить из морских водорослей, апельсиновой кожуры и даже жира крокодилов. Однако заправиться на АЗС пока что существенно проще.

7 фактов про дизтопливо, которых вы не знали Из чего можно получить дизтопливо? Какой мотор вреднее — бензиновый или дизельный? Почему так переменчива мода на дизели? 7 фактов про дизтопливо, которых вы не знали