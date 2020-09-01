Бензин за 9 руб, Лада за 4200$... Всего 20 лет назад

В 2001 году началось третье тысячелетие. C финансовой точки зрения для меня оно ознаменовалось тем, что свою Волгу ГАЗ-24-10 образца 1987 года с пробегом 125 000 км я тогда продал московскому грузину Зурабу за 2000 долларов…
Много это было или мало? Давайте вернемся на два десятка лет назад.
Почем тогда был доллар?
Среднегодовой курс в 2001 году составлял 29,17 руб. за 1 доллар. Тогда это казалось безумно много, потому что еще совсем недавно, до дефолта, доллар стоил всего лишь 6 рублей… Минимальный курс в тот год был 28,16 ₽, а максимальный — 30,3 ₽.
А сколько стоила новая машина?
Иномарки были для меня чем-то космическим и ассоциировались с бритоголовыми братками. Впрочем, ценники тоже не оставляли шансов для раздумий.
Ради интереса привожу данные из рекламного тойотовского буклета тех лет:
- Camry — от 28 900 у.е.
- RAV4 — от 33 800 у.е.
- Lexus LS430- от 88 900 у.е.
Тем, кто не в курсе или подзабыл, напоминаю: у.е. — это условная единица. А короче говоря — доллар. Просто указывать цены в ненашенской валюте было запрещено — и правильно! Но поскольку стоимость многих товаров в те времена менялась практически каждый день, продавцам приходилось выкручиваться, чтобы ежедневно не переписывать ценники. В итоге было изобретены «убитые еноты», они же — условные единицы: у.е. Умножаете на курс — получаете цену в рублях. Впрочем, многие торговые точки принимали и валюту.
Средняя цена нового отечественного автомобиля (читай — Лады) равнялась 124 000 ₽ (4250 $), а новой иномарки — 570 000 ₽ (19 500 $). Вообще-то я тогда нацеливался на «новую Волгу» — ГАЗ-3111. Я был убежден, что она будет стоить примерно 8000 долларов. Но потом появился ушат с холодной водой: цена нижегородской машины составила аж 16 с чем-то тысяч! С мечтой было покончено, а я приобрел на фирме СЕТ тюнингованную Волгу ГАЗ-3102 за 8500 долларов.
Забегая вперед, отмечу, что в 2006 году удалось продать ее за 220 000 ₽. И опять звучали голоса: как же удачно ты ее продал!
А какие тогда вообще были цены?
Мясо стоило около 40 ₽ за килограмм, сахар — примерно 13 ₽, аудиокассета с записями Паваротти — примерно 15 ₽ (с записями других певцов, впрочем, — столько же). Батон хлеба — около 7 ₽, килограмм сливочного масла — 50 ₽. Бутылка водки — около 95 ₽. А пообедать в кафе или столовой можно было примерно за 65 ₽.
Что касается общественного транспорта, то с 15 июля 2000 года стоимость одной поездки на столичном метро была 5 рублей, а к 1 января 2006 дошла до 15.
Стоимость жилья, как и сегодня, сильно зависела от географии.
Примерная стоимость жилья в РФ в 2001 году
|
Город
|
Средняя стоимость жилья, $/м2
|
Москва
|
940
|
Калининград
|
360
|
С.-Петербург
|
490
|
Екатеринбург
|
484
|
Тверь
|
260
|
Н. Новгород
|
301
|
Новосибирск
|
435
|
Пермь
|
390
|
Ульяновск
|
230
|
Омск
|
275
А почем было топливо?
Топливо тогда казалось слишком дорогим — впрочем, так было во все времена. Дескать, если бы нынешнюю зарплату да к тем ценам…
Российские цены на бензин в начале третьего тысячелетия
|
Год
|
АИ-92
|
АИ-95
|
2001
|
8–30
|
9–30
|
2002
|
9–80
|
11–00
|
2003
|
10–90
|
12–60
|
2004
|
13–60
|
14–80
|
2005
|
16–80
|
17–50
|
2006
|
18–70
|
19–70
|
2007
|
19–40
|
20–90
|
2008
|
20–10
|
22–80
|
2009
|
22–30
|
24–10
|
2010
|
23–50
|
25–40
За десять лет цена выросла в три раза. А за следующие десять — еще в два раза.
О доходах
А вот еще интересные циферки. В 2001 году официальная средняя зарплата составляла 3240 ₽ (111 $). Затем она менялась вот так:
Средняя зарплата по РФ с 2001 по 2010 гг.
|
Год
|
Средняя заработная плата, ₽
|
2001
|
3240
|
2002
|
4360
|
2003
|
5499
|
2004
|
6740
|
2005
|
8555
|
2006
|
10 634
|
2007
|
13 593
|
2008
|
17 290
|
2009
|
18 638
|
2010
|
20 952
И еще о доходах той поры. С 1 августа 2001 года минимальный размер совокупной выплаты для пенсионеров, имеющих полный трудовой стаж для назначения пенсии, был повышен до 660 ₽ в месяц.
Всех, кому захочется поделиться своими воспоминаниями об уровне жизни в «нулевые» года, приглашаем высказаться.
Каков был курс доллара, сколько стоила поездка на метро, все ли помнят про убитых енотов — интересно, но почему-то грустно вспоминать цены 2000 года.Бензин за 9 руб, Лада за 4200$... Всего 20 лет назад
Фото: ТАСС и из архива «За рулем»