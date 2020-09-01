Бензин за 9 руб, Лада за 4200$... Всего 20 лет назад

Каков был курс доллара, сколько стоила поездка на метро, все ли помнят про убитых енотов — интересно, но почему-то грустно вспоминать цены 2000 года.

В 2001 году началось третье тысячелетие. C финансовой точки зрения для меня оно ознаменовалось тем, что свою Волгу ГАЗ-24-10 образца 1987 года с пробегом 125 000 км я тогда продал московскому грузину Зурабу за 2000 долларов…

Много это было или мало? Давайте вернемся на два десятка лет назад.

Почем тогда был доллар?

Среднегодовой курс в 2001 году составлял 29,17 руб. за 1 доллар. Тогда это казалось безумно много, потому что еще совсем недавно, до дефолта, доллар стоил всего лишь 6 рублей… Минимальный курс в тот год был 28,16 ₽, а максимальный — 30,3 ₽.

А сколько стоила новая машина?

Никаких отечественных машин, кроме Волги, я тогда решительно не признавал.

Иномарки были для меня чем-то космическим и ассоциировались с бритоголовыми братками. Впрочем, ценники тоже не оставляли шансов для раздумий.

Ради интереса привожу данные из рекламного тойотовского буклета тех лет:

Camry — от 28 900 у.е.

RAV4 — от 33 800 у.е.

Lexus LS430- от 88 900 у.е.

Тем, кто не в курсе или подзабыл, напоминаю: у.е. — это условная единица. А короче говоря — доллар. Просто указывать цены в ненашенской валюте было запрещено — и правильно! Но поскольку стоимость многих товаров в те времена менялась практически каждый день, продавцам приходилось выкручиваться, чтобы ежедневно не переписывать ценники. В итоге было изобретены «убитые еноты», они же — условные единицы: у.е. Умножаете на курс — получаете цену в рублях. Впрочем, многие торговые точки принимали и валюту.

2003 год. Акция протеста во Владике против роста таможенных пошлин на иномарки.

Средняя цена нового отечественного автомобиля (читай — Лады) равнялась 124 000 ₽ (4250 $), а новой иномарки — 570 000 ₽ (19 500 $). Вообще-то я тогда нацеливался на «новую Волгу» — ГАЗ-3111. Я был убежден, что она будет стоить примерно 8000 долларов. Но потом появился ушат с холодной водой: цена нижегородской машины составила аж 16 с чем-то тысяч! С мечтой было покончено, а я приобрел на фирме СЕТ тюнингованную Волгу ГАЗ-3102 за 8500 долларов.

«Новая Волга» благополучно скончалась после выпуска нескольких сотен машин.

Забегая вперед, отмечу, что в 2006 году удалось продать ее за 220 000 ₽. И опять звучали голоса: как же удачно ты ее продал!

А какие тогда вообще были цены?

Мясо стоило около 40 ₽ за килограмм, сахар — примерно 13 ₽, аудиокассета с записями Паваротти — примерно 15 ₽ (с записями других певцов, впрочем, — столько же). Батон хлеба — около 7 ₽, килограмм сливочного масла — 50 ₽. Бутылка водки — около 95 ₽. А пообедать в кафе или столовой можно было примерно за 65 ₽.

Что касается общественного транспорта, то с 15 июля 2000 года стоимость одной поездки на столичном метро была 5 рублей, а к 1 января 2006 дошла до 15.

Стоимость жилья, как и сегодня, сильно зависела от географии.

Примерная стоимость жилья в РФ в 2001 году

Город Средняя стоимость жилья, $/м2 Москва 940 Калининград 360 С.-Петербург 490 Екатеринбург 484 Тверь 260 Н. Новгород 301 Новосибирск 435 Пермь 390 Ульяновск 230 Омск 275

А почем было топливо?

Топливо тогда казалось слишком дорогим — впрочем, так было во все времена. Дескать, если бы нынешнюю зарплату да к тем ценам…

Уникальный момент: в Кемерово чуть упали цены на топливо! Впрочем, ненадолго

Российские цены на бензин в начале третьего тысячелетия

Год АИ-92 АИ-95 2001 8–30 9–30 2002 9–80 11–00 2003 10–90 12–60 2004 13–60 14–80 2005 16–80 17–50 2006 18–70 19–70 2007 19–40 20–90 2008 20–10 22–80 2009 22–30 24–10 2010 23–50 25–40



За десять лет цена выросла в три раза. А за следующие десять — еще в два раза.

Октябрь 2008 года. АЗС

О доходах

А вот еще интересные циферки. В 2001 году официальная средняя зарплата составляла 3240 ₽ (111 $). Затем она менялась вот так:

Средняя зарплата по РФ с 2001 по 2010 гг.

Год Средняя заработная плата, ₽ 2001 3240 2002 4360 2003 5499 2004 6740 2005 8555 2006 10 634 2007 13 593 2008 17 290 2009 18 638 2010 20 952

И еще о доходах той поры. С 1 августа 2001 года минимальный размер совокупной выплаты для пенсионеров, имеющих полный трудовой стаж для назначения пенсии, был повышен до 660 ₽ в месяц.

Способ заработка: эдакий магазин «1000 мелочей» на колесах. Инвалид Виктор Соков из Московской области ездил по деревням да селам, продавая что придется.

Всех, кому захочется поделиться своими воспоминаниями об уровне жизни в «нулевые» года, приглашаем высказаться.

Бензин за 9 руб, Лада за 4200$... Всего 20 лет назад Каков был курс доллара, сколько стоила поездка на метро, все ли помнят про убитых енотов — интересно, но почему-то грустно вспоминать цены 2000 года. Бензин за 9 руб, Лада за 4200$... Всего 20 лет назад

Фото: ТАСС и из архива «За рулем»