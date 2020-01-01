Странный вопрос: почему мотор обычно спереди, а не сзади?

В силу некоторых преимуществ.

Проще сначала ответить, почему мотор редко располагается в середине. Среднемоторная компоновка обеспечивает равную нагрузку на обе оси. Это улучшает устойчивость и динамику автомобиля. Однако двигатель, расположенный в центре, съедает добрую часть пространства для пассажиров, поэтому такая компоновка применяется почти исключительно в суперкарах, многие из которых имеют всего два передних места.

Разница между передне- и заднемоторными автомобилями не столь очевидна. Интуиция подсказывает, что если первых больше, то у них есть какие-то преимущества перед вторыми. Может быть, они более безопасны или мощны? Более комфортабельны?

При переднемоторной компоновке хорошо нагружена передняя часть машины, поэтому она увереннее преодолевает повороты. У заднемоторной больше нагружены задние ведущие колеса, при их плотном сцеплении с дорогой автомобиль быстрее разгоняется, имеет более короткий тормозной путь. Но тем же свойством обладают и переднемоторные модели с передним приводом. Они имеют хорошее сцепление с шоссе и лучшую курсовую устойчивость, чем заднемоторные, их можно выводить практически из любых заносов. Они несколько безопаснее.

Силовой агрегат заднемоторных моделей представляет собой компактный блок из двигателя, сцепления и трансэксла (коробки передач, объединенной с главной передачей). Машине не нужны ни карданный вал, ни ШРУСы, передающие крутящий момент на передние колеса. Поэтому большинство заднемоторных моделей — от Volkswagen Käfer и Запорожца до Smart и Tata Nano — могут отличаться небольшими габаритами. Из-за компактной конструкции их салоны менее вместительны. Поэтому переднемоторные машины несколько комфортабельнее.

В силу компактности заднемоторной машины вес ее меньше, так что в ней достаточно поставить двигатель небольшой мощности. Автомобили с переднемоторной компоновкой обычно тяжелее и имеют преимущество в тяге.

Словом, заднемоторная компоновка эффективнее при разгоне и используется, например, в болидах Формулы-1. Зато переднемоторная компоновка безопаснее и комфортабельнее, потому и получила бОльшее распространение среди гражданских машин.

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Фото: unsplash