Smart Carmored — это, пожалуй, единственный целиком бронированный кей-кар. Теперь у него появилась еще и шикарная версия — Smart Brabus 15th Anniversary.

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Пуленепробиваемый Smart — звучит действительно странно. Почему не G-класс, почему выбран столь необычный объект для бронирования? Предназначены такие машинки в первую очередь тем, кто не хочет афишировать свое богатство, а что автомобиль пуленепробиваемый, с первого взгляда определят лишь специалисты.

Рынку не хватало неприметного компактного автомобиля, от которого вообще нельзя ожидать такого уровня защиты, объясняют в компании Carmored, занимающейся бронированием машин. Среди ее клиентов — знаменитости, ювелиры, юристы, которые часто покупают такие «броневички» своим детям, чтобы уберечь тех от похищения или угона автомобиля. Кроме того, бронированные Смарты успешно служат власть предержащим Франции, Австрии и Балкан и пользуются популярностью у сотрудников посольств в разных странах.

Пуленепробиваемые Смарты под брендом Carmored с классом защиты B4 легко выдерживают обстрел пистолетом Магнумом 44 — толщина стекол с внутренним поликарбонатным слоем и стальной баллистической рамой составляет 22 миллиметра.

Также полностью бронирован пассажирский салон, у него армированная кевларовая обшивка. Аккумулятор имеет отдельную защиту от ударов, на борту есть системы пожаротушения и экстренного вызова. Напомним, Смарт — заднеприводный автомобиль, по компоновке он похож на Запорожец, у которого тоже мотор расположен сзади, а аккумуляторная батарея — спереди.

Связь с внешним миром возможна через «домофон», окна при этом открывать вовсе не требуется. Разумеется, колеса оснащены системой Run-Flat, которая позволяет управлять автомобилем в течение непродолжительного времени, даже если шины полностью спущены.

Конечно, есть опасение, что Smart Carmored с мотором мощностью около 100 л.с. и полным «броником» будет передвигаться еле-еле, но оказывается, что использование легких баллистических материалов дает прибавку веса всего в 118 килограммов.

Производят такие машины в Эрфурте (Германия), стоят они порядка 45 000 евро (около 3 млн рублей). Если специальная защита придается особой модели, такой как в нашем случае — Smart Brabus 15th Anniversary (выпущен ограниченным тиражом всего в 150 экземпляров!), то цена может подскочить в два раза. Впрочем, компания из Эрфурта бронирует и «традиционные» машины, например вышеупомянутый G-Class или BMW X5.

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Фото: Carmored