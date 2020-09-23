Этот хлам вам не нужен: 12 признаков «убитой» машины

Вторичный рынок — раздолье для жуликов. Перед покупкой проверьте приглянувшуюся машину как минимум на самые банальные признаки «трупа».

Некоторые продавцы готовы утверждать, что с машиной все в порядке, даже когда реальность говорит об обратном. Неуверенного в своих знаниях покупателя нередко с таким напором убеждают, и человек становится обладателем неликвида по цене нормального автомобиля. Однако есть ряд признаков, по которым даже непрофессионал сможет распознать явный обман. Знать их крайне полезно: они помогут отсеять хлам на ранней стадии, сэкономят время и деньги. Порой убитость автомобиля настолько очевидна, что проступает даже на фотографиях в объявлении.

Кузов

Самая дорогая деталь машины. Менять кузов — занятие для сильных духом, а ремонт выльется в копеечку. Отсутствие ДТП по «пробивке» онлайн-сервисами ни о чем не говорит: в базу попадают не все столкновения. И наоборот: даже несколько записей не повод «хоронить» вариант. Возможно, всё это были легкие притертости одного и того же бампера. А вот разнотон кузовных деталей должен насторожить.

Не верьте, что «краска так выцветает»! Если она заводская, то и менять оттенок будет одинаково на дверях и крыльях. Небольшие отличия допустимы только для пластиковых деталей относительно металлических.

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Имейте в виду, толщиномер может усыпить бдительность. Знал я одного перекупа, который на побитую машину умудрялся находить детали на разборках в родной краске и вешать их, не перекрашивая. Идеально в цвет они не попадали, но проверка прибором показывала, что автомобиль «в родне». В таком случае все внимание крепежу. С ним обойтись нежно при сборке-разборке сложнее.

Отдельно о машине, затянутой в пленку. Под пленкой может быть что угодно! И даже идеальный кузов (допустим на минуту такую возможность) после снятия «тюнинга» может потребовать перекраски. Оно вам надо?

Личный опыт

Еще один сигнал — несоответствие деталей комплектации. Однажды довелось смотреть свежий Peugeot 308. Первый и единственный его владелец утверждал, что аварий не было. А передний бампер висел без положенных этой версии фароомывателей. Ясно: сэкономили, поставили подешевле (скорее всего, «китай»). Но зачем же врать в глаза до последнего? Такие расхождения легко выявить еще на стадии просмотра фото. Полезно знать, как конкретно выглядела та или иная версия приглянувшейся модели.

Двигатель

Специалисты уверяют, что восстановить можно любой агрегат. Вопрос только в цене, и она в большинстве случаев владельца не устраивает.

Сизый или черный выхлоп, кроме чисто белого в минусовую температуру, должен стать поводом для торга, вдумчивой диагностики мотора или отказа от покупки (нужное подчеркнуть в зависимости от вашей склонности к риску). Не верьте, что нужно только форсунки промыть, поменять свечи или, в крайнем случае, маслосъемные колпачки. Конечно, выгоднее давить на недорогие и нестрашные причины, обходя истинные. Забегая вперед: точно так же неработающий кондиционер все и всегда списывают на незаправленность системы. Кто же признается, что замены требуют дорогой компрессор и в довесок несколько трубок?

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Под капотом должны насторожить две крайности. Все блестит и сияет — плохо. Возможно, мыли с умыслом скрыть хронические течи. Наименее подозрительно, если вся машина как с конвейера. Возможно, и вправду о ней хорошо заботились. А вот если отмыто только самое грязное место, не к добру.

Всё в масле — тоже плохо. Отмазка, скорее всего, будет «пролил при замене». Не исключено, что с той же целью — скрыть места течей. Ведь брызнуть маслом везде дешевле, чем заехать на мойку. А если и правда грязь от пролитой смазки, не свидетельствует ли она о повышенном расходе масла у двигателя?

Так что лучший вариант, когда в моторном отсеке вы видите только сухую пыль и грязь.

Трансмиссия

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С коробкой передач сложнее для продавца. Даже банальная замена масла, дабы чуток оживить автомат перед продажей, стоит не три копейки. Если коробка жива, вкладываться лишний раз не станут. Если же агрегат очень «устал», процедура ему не поможет. Но тут и покупатель играет вслепую. Трансмиссию видно только на подъемнике, и кроме запотеваний маслом вы вряд ли заметите что-то критичное. Да и те могут быть из-под сальников, что с возрастом допустимо.

Посему всё внимание работе коробки при пробной поездке. В идеале порулить самому. Владелец знает, как проехать так, чтобы недостатки автомата (робота, вариатора) оказались незаметны пассажиру. Впрочем, отказ пустить вас на водительское место не всегда от желания скрыть проблемы. Случись авария, кто станет отвечать?

Салон

Изучите заранее комплектации, любое расхождение — вопрос владельцу. Восстановление после ДТП по программе-минимум может обернуться, например, установкой сидений с разборки без боковых подушек безопасности (они же дешевле!).

Как и пленка на кузове, кожа на приборной панели и руле буквально кричит о том, что под ней могут находиться вскрывшиеся при аварии надувные подушки. Особенно если сделано не красиво и с душой, а как на фото.

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В современных моделях все взаимосвязано. Поэтому установка неподходящего электронного блока, магнитолы или комбинации приборов могут привести к тому, что перестанут работать какие-то штатные функции, даже если их компоненты при аварии не пострадали. Так что проверяйте наличие и работоспособность всего, что стояло на машине с завода.

Отдельно — о неряшливо собранном салоне. В обычной жизни рыться под обшивкой нужды не возникает. Хорошие жестянщики или установщики допоборудования соберут все, как и было. Значит, над автомобилем работали кривыми руками, без старания. В лучшем случае получите обилие «сверчков». В худшем окажется, что кузов масштабно, но халтурно восстанавливали после ДТП или «водных процедур».

И, разумеется, любое нежелание дать VIN для проверки по базам — повод для немедленного прекращения общения. Базы онлайн-сервисов не стопроцентно полные, но могут вскрыть массу интересного. Сегодня с них нужно начинать знакомство с любой подержанной машиной.

Закон защитит?

Ни один из перекупщиков-частников или «серых» салонов не будет вам ничего гарантировать. У более-менее приличных продавцов бэушек, включая официальных дилеров, подход одинаковый. Любой из имеющихся автомобилей потенциальному покупателю распишут в лучшем свете, но, случись что, придется судиться. Дилеры иногда выдают вместе с подержанной машиной сертификат о гарантии, хотя утверждать, что он сработает так же, как настоящая гарантия, никто не возьмется.

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Насчет продажи некачественного автомобиля имеется недавний (от осени 2019 года) комментарий Верховного суда, до которого дошло дело одного неудачливого покупателя. Высшая инстанция указала на 12-ю главу закона «О защите прав потребителей». Покупатель вправе отказаться от сделки после ее заключения и потребовать возврата денег в обмен на товар, если ему не была предоставлена о нем вся информация. Повод, применяемый к «вторичке». Если вдуматься, ни один продавец машины с пробегом не знает о ней абсолютно всего. Для этого ее надо разобрать до винтика. Что в таком случае требовать от автосалона, который провел лишь беглую диагностику?

Практика же складывается таким образом, что в суд идут немногие. Вдобавок суды низшего уровня обычно встают на сторону продавца и апеллируют к имеющейся в договоре купли-продажи фразе о том, что новый владелец претензий к качеству товара не имеет, принял его исправным и т.п. Так что, если ситуация сложится неблагоприятным образом, будьте готовы идти до конца — до Верховного суда. А это долгие месяцы, если не годы.