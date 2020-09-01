Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве

Как говорил создатель Нивы Петр Прусов, «автомобиль — не вино, с возрастом лучше не становится». Конечно, оценки внедорожника родом из 1976-го со временем менялись: от любви до… Нет! Нива заслужила скорее, сарказм, а иногда и добрую иронию.

По распространенности в мире Ладе Нива, она же ВАЗ-2121, а также 21213, 21214 и т.д. она же теперь — Lada 4х4, среди всех советских-российских автомобилей, нет равных. Ее продавали в Восточной и Западной Европе, в Канаде и в Австралии, в Южной Африке и в латинской Америке. И кое-где продают до сих пор! Хотя и совсем не в таких количествах, как в 1970-х — 1980-х.

Хороша во всем

Едва в 1978 году ВАЗ-2121 под именем Lada Niva представили на Парижском автосалоне и практически одновременно начали ее продажи за рубежом, на Западе к машине появился большой интерес. Уже в 1978-м придирчивые британские журналисты писали: «Недостатков у машины не много и они незначительны. На бездорожье ей составит конкуренцию разве что Land Rover и Range Rover. При езде по шоссе она также производит достаточно благоприятное впечатление».

Праворульная британская Lada Niva Cosack

Британцам — как никому другому, кстати — было с чем сравнивать советский внедорожник: Роверы тогда по праву считали эталоном проходимости.

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А вообще подобных Ниве автомобилей в мире было совсем не много. В том же 1978-м газета Financial Times опубликовала отзыв одного из первых владельцев Нивы, опять же мерящих ее достоинства от Land Rover: «По проходимости не уступает Land Rover… с легкостью выходит из грязи и преодолевает крутые подъемы». Даже левый руль этот британец не считал недостатком! А ведь несколько лет машины в Британии продавали именно с левым рулем! Спрос был велик, а праворульная версия еще не подоспела.

Британцы в оценке автомобиля были не одиноки. В Австрии эксперты писали: «За эти деньги у Нивы просто нет конкурентов». И были правы. Большинство европейских, да и японских внедорожников тех лет были куда аскетичней по комфорту и даже хуже вели себя на шоссе. А роскошный, мощный и комфортный Range Rover стоил в несколько раз дороже советской машины.

Вскоре после появления праворульной версии Lada Niva стали продавать и в Австралии. В рамках рекламной компании несколько машин с сильнейшими тогда в СССР экипажами (одну из них вел Стасис Брундза — звезда советского ралли тех лет) выставили на местный ралли- кросс. Все четыре автомобиля финишировали в первой десятке.

Австралийская реклама Нивы… на снегу

Протестировав Ниву, австралийский джиперский журнал 4х4 magazine, резюмировал, что по совокупности качеств советский автомобиль заставил всех соперников «опустить руки».

Нива в роли техпомощи в Чехословакии

Если уж избалованные разнообразием автомобилей капиталисты хвалили наш ВАЗ-2121, то в странах соцлагеря о нем писали восторженные отзывы. Одна из первых статья в польской прессе резюмировала: «Нива — хороша во всем». Отчасти восторги были, конечно, обусловлены политикой: пиететом перед «старшим братом» — Советским Союзом. Но лишь отчасти. Нива в соцстранах, как и у нас в семидесятые, была дефицитом, несмотря на солидную для не только не избалованных, но и совсем не богатых граждан стран социалистического лагеря цену.

Для людей авантюрного склада

Но время шло. Марочные вина становились лучше. А к автомобилю через десятилетие после начала его производства отношение стало меняться.

Канадская реклама Lada Niva, 1986 г.

Тем не менее даже британцы не потеряли к Ниве интерес. Один из владельцев машины рассказывал журналистам: «Я живу почти в центре страны. Дороги здесь иногда разбиты, хотя не так уж и плохи. Но я не могу не восхищаться Нивой. Со своим неказистым кузовом, на простых стальных зеленых или серых колесах, она смотрится просто классно. Чего у нее не отнять, так это очарования. Его тут просто уйма!»

В это время на Западе машина привлекала уже, в основном, именно поклонников, которые понимали на что идут: что приобретают, а что теряют, связывая жизнь с Нивой. Сложилась эдакая каста, почти международная масонская ложа «нивоводов». Ехидные британские журналисты уточняли теперь, что советский внедорожник привлекает «людей авантюрного склада».

Lada Niva на тесте в Германии

Но рациональные немцы из глубинки трезво оценивали автомобиль даже уже с позиций 1990-х: «Нива — надежный внедорожник, который не очень подходит для поездок на большие расстояния. Он меня никогда не подводил, а запчасти на него очень выгодны. Мне не нравится, что при скорости выше 110 км/ч в Ниве очень шумно. На шоссе это очень ощущается».

Lada Niva в Финляндии

Еще один «нивовод» из Германии добавил: «Автомобиль очень прочный и надежный. Сверхъестественного от него ждать не следует. Он как ящик для инструментов — сильно гремит. В нем нет ни капли комфорта, но свою функцию Нива выполняет исправно. Однако по нынешним временам это — слишком маленький автомобиль».

Такие трюки на Нивах особенно любили делать во Франции

Лады вообще и Нивы в частности с самого начала были очень популярны во Франции. В основном, конечно, в провинции и в горных районах. Сказалась и грамотная реклама дилера — неутомимого Жана Пока, много сделавшего для продвижения советских автомобилей на французском рынке. В том числе выставлявшего Нивы на ралли Париж-Дакар.

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Журнал L Aitomobile в специальной подборке приводил мнения владельца со стажем: «На двух бензиновых Ладах я проехал уже 420 тыс. км. Она шумит, много ест, много ломается, но проходит везде и зимой в ней тепло. А чтобы отремонтировать Ниву, нужны ключи на 10, 13, 17, отвертка… и все».

Вторая цитата — из статьи про совсем молодого человека, отважившегося (по словам британцев, «с долей авантюризма») на покупку необычной машины: «Друзья специально подталкивали меня в самые труднопроходимые места — хотели посмотреть, как парижанин завязнет в грязи. Я никогда раньше не водил полноприводный автомобиль, но мы проехали везде. Многие на своих огромных Тойотах в такие места даже не суются. Теперь вся деревня хочет иметь такую машину. Да здравствует Лада!»

Правда, у людей опытных и менее горячих таких восторгов уже не было. Не юный уже гражданин Германии констатировал: «Это мечта моей гэдээровской молодости, а ее до сих пор можно купить. Привлекает простой и красивый дизайн, характер автомобиля. Это не та машина, что тебя постоянно опекает, а автомобиль, которым ты управляешь сам. Но насколько же это отличается от современных стандартов!»

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Британские журналисты, некогда очень хвалившие Ниву, старались сохранять объективность: «На бездорожье Нива очень хороша. С маленькими боковыми зеркалами и узким кузовом легко пробираться сквозь ветки деревьев. И даже если они поцарапают автомобиль, подобрать краску (наша машина — обыкновенного белого цвета) будет гораздо проще, чем какой-нибудь конфетно-яблочный металлик. У этой Лады, действительно, нет прямых конкурентов. Fiat Panda 4x4 стоит примерно столько же, но она не такая прочная и выносливая, так что подходит лишь на роль почтового фургона в Шотландии. Другие же внедорожники слишком дороги для грубого обращения».

Прошло еще десятилетие…

Этот «старый русский»

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«Да, он еще существует — этот старый русский! — писали немецкие „акулы пера“ уже про Lada 4х4.- Надежный, прочный, дешевый. Жить с ним означает вернуться в каменный век техники. Но на бездорожье Нива — надежный партнер. Читатели постарше еще хорошо помнят это русское ископаемое. В начале восьмидесятых машина занимала 40% рынка внедорожников. Прогресс сильно состарил ее. Техника — антикварна, но Лада не раздражает водителя, если он не нуждается в шоу и считает классическую конструкцию важнее шести подушек безопасности. В машине нет ни ABS, ни подушек, ни регулировки сидений по высоте, ни даже часов. Держатель стаканов? Империалистический люкс. Русский лучше покурит: пепельниц аж три!»

Далее немцы «отрываются» на ездовых качествах: «Мотор ревет так, что добровольно не станешь разгоняться больше сотни. Коробка передач воет, управление нечеткое — каждый поворот становится личным врагом водителя. Но в лесу и в поле машина превращается в настоящего героя труда, преодолевающего самые непролазные из всех непролазных путей и продирающегося с радостью сквозь любую грязь».

Говорят, что на одной из Нив в Германии видели наклейку: «Нет подушек безопасности — умрем как мужчины».

Британская военная полиция в Боснии, 2001 г.

А вот и очередной британский эксперт, смотрящий на Lada 4х4 тоже уже из 2000-х: «Если бы этот автомобиль был моделью 1981 года, многое было бы простительно…. Но, несмотря на все причуды, я обнаружил, что действительно люблю Ниву. Я чувствовал себя хорошо за рулем этой машины. Я был счастлив, что меня видели в ней!»

Нивы на любительских ралли в Испании

Лады 4х4 за рубеж продают теперь всего лишь десятками. Для фанатов, которые хорошо знают, с чем имеют дело, и ценят автомобиль даже не столько за то новое, что в нем в последние годы все-таки появилось, а за то, что в нем осталось.

Lada Niva в Австралии

Объявление на одном из австралийских сайтов продаж: «Если вы хотите стать героем шоу в местном автоклубе или привлечь на дороге больше внимания, чем Lamborghini, этот автомобиль для вас». Тоже весомый аргумент!

Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве Как говорил создатель Нивы Петр Прусов, «автомобиль — не вино, с возрастом лучше не становится». Конечно, оценки внедорожника родом из 1976-го со временем менялись: от любви до… Нет! Нива заслужила скорее, сарказм, а иногда и добрую иронию. Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве

Фото: из архива «За рулем»