Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве — журнал За рулем

Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве

Как говорил создатель Нивы Петр Прусов, «автомобиль — не вино, с возрастом лучше не становится». Конечно, оценки внедорожника родом из 1976-го со временем менялись: от любви до… Нет! Нива заслужила скорее, сарказм, а иногда и добрую иронию.

По распространенности в мире Ладе Нива, она же ВАЗ-2121, а также 21213, 21214 и т.д. она же теперь — Lada 4х4, среди всех советских-российских автомобилей, нет равных. Ее продавали в Восточной и Западной Европе, в Канаде и в Австралии, в Южной Африке и в латинской Америке. И кое-где продают до сих пор! Хотя и совсем не в таких количествах, как в 1970-х — 1980-х.

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Хороша во всем

Едва в 1978 году ВАЗ-2121 под именем Lada Niva представили на Парижском автосалоне и практически одновременно начали ее продажи за рубежом, на Западе к машине появился большой интерес. Уже в 1978-м придирчивые британские журналисты писали: «Недостатков у машины не много и они незначительны. На бездорожье ей составит конкуренцию разве что Land Rover и Range Rover. При езде по шоссе она также производит достаточно благоприятное впечатление».

Праворульная британская Lada Niva Cosack
Праворульная британская Lada Niva Cosack

Британцам — как никому другому, кстати — было с чем сравнивать советский внедорожник: Роверы тогда по праву считали эталоном проходимости.

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А вообще подобных Ниве автомобилей в мире было совсем не много. В том же 1978-м газета Financial Times опубликовала отзыв одного из первых владельцев Нивы, опять же мерящих ее достоинства от Land Rover: «По проходимости не уступает Land Rover… с легкостью выходит из грязи и преодолевает крутые подъемы». Даже левый руль этот британец не считал недостатком! А ведь несколько лет машины в Британии продавали именно с левым рулем! Спрос был велик, а праворульная версия еще не подоспела.

Британцы в оценке автомобиля были не одиноки. В Австрии эксперты писали: «За эти деньги у Нивы просто нет конкурентов». И были правы. Большинство европейских, да и японских внедорожников тех лет были куда аскетичней по комфорту и даже хуже вели себя на шоссе. А роскошный, мощный и комфортный Range Rover стоил в несколько раз дороже советской машины.

Вскоре после появления праворульной версии Lada Niva стали продавать и в Австралии. В рамках рекламной компании несколько машин с сильнейшими тогда в СССР экипажами (одну из них вел Стасис Брундза — звезда советского ралли тех лет) выставили на местный ралли- кросс. Все четыре автомобиля финишировали в первой десятке.

Австралийская реклама Нивы… на снегу
Австралийская реклама Нивы… на снегу

Протестировав Ниву, австралийский джиперский журнал 4х4 magazine, резюмировал, что по совокупности качеств советский автомобиль заставил всех соперников «опустить руки».

Нива в роли техпомощи в Чехословакии
Нива в роли техпомощи в Чехословакии

Если уж избалованные разнообразием автомобилей капиталисты хвалили наш ВАЗ-2121, то в странах соцлагеря о нем писали восторженные отзывы. Одна из первых статья в польской прессе резюмировала: «Нива — хороша во всем». Отчасти восторги были, конечно, обусловлены политикой: пиететом перед «старшим братом» — Советским Союзом. Но лишь отчасти. Нива в соцстранах, как и у нас в семидесятые, была дефицитом, несмотря на солидную для не только не избалованных, но и совсем не богатых граждан стран социалистического лагеря цену.

Для людей авантюрного склада

Но время шло. Марочные вина становились лучше. А к автомобилю через десятилетие после начала его производства отношение стало меняться.

Канадская реклама Lada Niva, 1986 г.
Канадская реклама Lada Niva, 1986 г.

Тем не менее даже британцы не потеряли к Ниве интерес. Один из владельцев машины рассказывал журналистам: «Я живу почти в центре страны. Дороги здесь иногда разбиты, хотя не так уж и плохи. Но я не могу не восхищаться Нивой. Со своим неказистым кузовом, на простых стальных зеленых или серых колесах, она смотрится просто классно. Чего у нее не отнять, так это очарования. Его тут просто уйма!»

В это время на Западе машина привлекала уже, в основном, именно поклонников, которые понимали на что идут: что приобретают, а что теряют, связывая жизнь с Нивой. Сложилась эдакая каста, почти международная масонская ложа «нивоводов». Ехидные британские журналисты уточняли теперь, что советский внедорожник привлекает «людей авантюрного склада».

Lada Niva на тесте в Германии
Lada Niva на тесте в Германии

Но рациональные немцы из глубинки трезво оценивали автомобиль даже уже с позиций 1990-х: «Нива — надежный внедорожник, который не очень подходит для поездок на большие расстояния. Он меня никогда не подводил, а запчасти на него очень выгодны. Мне не нравится, что при скорости выше 110 км/ч в Ниве очень шумно. На шоссе это очень ощущается».

Lada Niva в Финляндии
Lada Niva в Финляндии

Еще один «нивовод» из Германии добавил: «Автомобиль очень прочный и надежный. Сверхъестественного от него ждать не следует. Он как ящик для инструментов — сильно гремит. В нем нет ни капли комфорта, но свою функцию Нива выполняет исправно. Однако по нынешним временам это — слишком маленький автомобиль».

Такие трюки на Нивах особенно любили делать во Франции
Такие трюки на Нивах особенно любили делать во Франции

Лады вообще и Нивы в частности с самого начала были очень популярны во Франции. В основном, конечно, в провинции и в горных районах. Сказалась и грамотная реклама дилера — неутомимого Жана Пока, много сделавшего для продвижения советских автомобилей на французском рынке. В том числе выставлявшего Нивы на ралли Париж-Дакар.

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Журнал L Aitomobile в специальной подборке приводил мнения владельца со стажем: «На двух бензиновых Ладах я проехал уже 420 тыс. км. Она шумит, много ест, много ломается, но проходит везде и зимой в ней тепло. А чтобы отремонтировать Ниву, нужны ключи на 10, 13, 17, отвертка… и все».

Вторая цитата — из статьи про совсем молодого человека, отважившегося (по словам британцев, «с долей авантюризма») на покупку необычной машины: «Друзья специально подталкивали меня в самые труднопроходимые места — хотели посмотреть, как парижанин завязнет в грязи. Я никогда раньше не водил полноприводный автомобиль, но мы проехали везде. Многие на своих огромных Тойотах в такие места даже не суются. Теперь вся деревня хочет иметь такую машину. Да здравствует Лада!»

Правда, у людей опытных и менее горячих таких восторгов уже не было. Не юный уже гражданин Германии констатировал: «Это мечта моей гэдээровской молодости, а ее до сих пор можно купить. Привлекает простой и красивый дизайн, характер автомобиля. Это не та машина, что тебя постоянно опекает, а автомобиль, которым ты управляешь сам. Но насколько же это отличается от современных стандартов!»

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Британские журналисты, некогда очень хвалившие Ниву, старались сохранять объективность: «На бездорожье Нива очень хороша. С маленькими боковыми зеркалами и узким кузовом легко пробираться сквозь ветки деревьев. И даже если они поцарапают автомобиль, подобрать краску (наша машина — обыкновенного белого цвета) будет гораздо проще, чем какой-нибудь конфетно-яблочный металлик. У этой Лады, действительно, нет прямых конкурентов. Fiat Panda 4x4 стоит примерно столько же, но она не такая прочная и выносливая, так что подходит лишь на роль почтового фургона в Шотландии. Другие же внедорожники слишком дороги для грубого обращения».

Прошло еще десятилетие…

Этот «старый русский»

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«Да, он еще существует — этот старый русский! — писали немецкие „акулы пера“ уже про Lada 4х4.- Надежный, прочный, дешевый. Жить с ним означает вернуться в каменный век техники. Но на бездорожье Нива — надежный партнер. Читатели постарше еще хорошо помнят это русское ископаемое. В начале восьмидесятых машина занимала 40% рынка внедорожников. Прогресс сильно состарил ее. Техника — антикварна, но Лада не раздражает водителя, если он не нуждается в шоу и считает классическую конструкцию важнее шести подушек безопасности. В машине нет ни ABS, ни подушек, ни регулировки сидений по высоте, ни даже часов. Держатель стаканов? Империалистический люкс. Русский лучше покурит: пепельниц аж три!»

Далее немцы «отрываются» на ездовых качествах: «Мотор ревет так, что добровольно не станешь разгоняться больше сотни. Коробка передач воет, управление нечеткое — каждый поворот становится личным врагом водителя. Но в лесу и в поле машина превращается в настоящего героя труда, преодолевающего самые непролазные из всех непролазных путей и продирающегося с радостью сквозь любую грязь».

Говорят, что на одной из Нив в Германии видели наклейку: «Нет подушек безопасности — умрем как мужчины».

Британская военная полиция в Боснии, 2001 г.
Британская военная полиция в Боснии, 2001 г.

А вот и очередной британский эксперт, смотрящий на Lada 4х4 тоже уже из 2000-х: «Если бы этот автомобиль был моделью 1981 года, многое было бы простительно…. Но, несмотря на все причуды, я обнаружил, что действительно люблю Ниву. Я чувствовал себя хорошо за рулем этой машины. Я был счастлив, что меня видели в ней!»

Нивы на любительских ралли в Испании
Нивы на любительских ралли в Испании

Лады 4х4 за рубеж продают теперь всего лишь десятками. Для фанатов, которые хорошо знают, с чем имеют дело, и ценят автомобиль даже не столько за то новое, что в нем в последние годы все-таки появилось, а за то, что в нем осталось.

Lada Niva в Австралии
Lada Niva в Австралии

Объявление на одном из австралийских сайтов продаж: «Если вы хотите стать героем шоу в местном автоклубе или привлечь на дороге больше внимания, чем Lamborghini, этот автомобиль для вас». Тоже весомый аргумент!

Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве

Как говорил создатель Нивы Петр Прусов, «автомобиль — не вино, с возрастом лучше не становится». Конечно, оценки внедорожника родом из 1976-го со временем менялись: от любви до… Нет! Нива заслужила скорее, сарказм, а иногда и добрую иронию.

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Фото: из архива «За рулем»
Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве

Как говорил создатель Нивы Петр Прусов, «автомобиль — не вино, с возрастом лучше не становится». Конечно, оценки внедорожника родом из 1976-го со временем менялись: от любви до… Нет! Нива заслужила скорее, сарказм, а иногда и добрую иронию.

Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве — фото 1169750Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве — фото 1169751Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве — фото 1169752Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве — фото 1169753Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве — фото 1169754Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве — фото 1169755Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве — фото 1169756Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве — фото 1169757Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве — фото 1169758Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве — фото 1169759Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве
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Отзывы о LADA 4x4 (31)

LADA 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простота, проходимость, функциональность.

Недостатки:

Не существенные за такие деньги.

Комментарий:

Невменяемые истероиды кричат, что мир шагнул там куда то и во, что-то, а у нас выпускают Ниву до сих пор. LADA 4X4 NIVA выпускается концерном RENAULT на ихнем заводе АвтоВАЗ. Главная задача капиталиста получить максимальную прибыль. СССР давно нет и любое производство направленно на извлечение пр...

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