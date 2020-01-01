Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции — журнал За рулем

Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции

В Польше из сельскохозяйственного автомобильчика сделали внедорожник Tarpan, а в ГДР завели свой Tramp.

Продолжение. О внедорожниках ГДР мы рассказали в этой публикации, а о румынских машинах — здесь.

Серп, молот, кроссовер

Моноприводные автомобили, похожие на внедорожники, изобрели не вчера, конечно. Правда, в былинные времена они, как правило, имели упрощенные кузова, поскольку предназначались, в первую очередь, для армии и полиции. Самые известные примеры — «кюбельвагены» KDF (Volkswagen) 82 времен войны и послевоенный Volkswagen 181.Кстати, первые советские ЛуАЗы‑969 тоже были моноприводными. Правда, лишь потому, что производство сложных узлов еще не подготовили.

Переднеприводный Wartburg 353–400 — полицейский вариант серийного седана.
Переднеприводный Wartburg 353–400 — полицейский вариант серийного седана.

Переднеприводный кроссовер Trabant 601 Tramp существовал не только в полицейском, но и в гражданском пляжном варианте.
Переднеприводный кроссовер Trabant 601 Tramp существовал не только в полицейском, но и в гражданском пляжном варианте.

В ГДР, продолжая традицию, упрощенные открытые машины делали на базе стандартных седанов Wartburg и даже малолитражек IFA и Trabant. Ничего внедорожного в них, правда, не было, максимум — шины «позлее». И из этих версий лишь Trabant Tramp формально предлагали в качестве гражданской версии.



Полноприводная Skoda Type 973 существовала только в прототипах. В серию не пошла.
Полноприводная Skoda Type 973 существовала только в прототипах. В серию не пошла.

Skoda 1101 VO лишь выглядела внедорожником, но базировалась на серийных узлах заднеприводной модели.
Skoda 1101 VO лишь выглядела внедорожником, но базировалась на серийных узлах заднеприводной модели.

Примерно тем же путем пошли в Чехословакии, где в 1948–1951 годах собирали автомобиль Skoda 1101 Р (1101 VO) на стандартных узлах модели 1101 Tudor с 32‑сильным двигателем и приводом на задние колеса. Полноприводный вариант с 45‑сильным мотором так и не вышел из стадии прототипов.

Его звали Tarpan

Но был и пример, когда моноприводный кроссовер, а вернее — простенький сельскохозяйственный автомобиль, превратился-таки в полноприводный. Звали его Tarpan, а делали в Польше на заводе Fabryka Samohodow Rolniczych (фабрика автомобилей сельскохозяйственных). Простой угловатый кузов с панелями, не требовавшими дорогих штампов глубокой вытяжки, стоял на раме.

Tarpan S‑223 пошел в серию в 1972 году с мотором, который вел родословную от агрегата нашей Победы — он же стоял на легковых Варшавах, а также грузопассажирских машинах семейств Zuk и Nysa и был уже заметно модернизирован. Двигатель объемом 2,12 л развивал 70 л.с. С ним в паре работала 4-ступенчатая коробка передач.

Польский Tarpan — максимально простой, сельскохозяйственный, но заднеприводный автомобиль.
Польский Tarpan — максимально простой, сельскохозяйственный, но заднеприводный автомобиль.

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Передняя подвеска Тарпана была независимой, пружинной (опять же от фургона Nysa), задняя — рессорной. Машина с довольно длинной базой (2700 мм) имела привод лишь на задние колеса, но солидный дорожный просвет (210 мм).

Но в 1978 году, пополнив ряды социалистических внедорожников, появился-таки Tarpan F‑233 с постоянным полным приводом, межосевым дифференциалом и двигателем от автомобиля Polski FIAT 125P (нижневальный, 75‑сильный, объемом 1,5 л) — родственником нашего вазовского двигателя. У Тарпана не было проходимости УАЗа, динамики и комфорта Нивы. Однако по вместимости он не уступал 469‑у, а по комфорту был все же ближе к ВАЗ‑2121.

Со временем семейство Tarpan стали оснащать полным приводом и дизелями.
Со временем семейство Tarpan стали оснащать полным приводом и дизелями.

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В 1982 году Tarpan 237D получил 2,5‑литровый 50‑сильный дизель от трактора Urus. Но уже в начале 1980‑х, когда в Польше начались рабочие волнения, завод залихорадило. Его даже собирались закрыть, но миловали. Гражданский спрос, несмотря на появление новых версий, в том числе десятиместного универсала, из-за бешеной инфляции падал, верными клиентами оставались лишь военные. Но во второй половине 1980‑х и они брали немного машин — несмотря на то, что получили специальную армейскую модификацию Tarpan Honker.

Поздние Тарпаны моделей 4012 и 4022 делали с 87‑сильными дизелями и с колесной базой 2825 или 3027 мм. Появились 5-ступенчатая коробка передач, 2-ступенчатая раздатка, блокировка дифференциала. Но выпуск уже исчислялся сотнями, а то и десятками автомобилей в год, завод менял хозяев, которые с незавидным постоянством ­становились банкротами. Вся эта мучительная история закончилась в 2007 году.

Основными армейскими автомобиля европейских стран Варшавского договора, за исключением Румынии, так и оставались до конца 1980‑х советские УАЗы.

Наши Нивы, которые поставляли в некоторые соцстраны, были там не менее дефицитны, чем на родине. Ни один соци­алистический внедорожник, некогда практически недоступный обычным гражданам, даже после множества модернизаций до нашего времени в производстве не дожил. Так что наши УАЗ Хантер и Лада 4×4 (в прошлой жизни Нива), можно сказать, феномены.

Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции

В Польше из сельскохозяйственного автомобильчика сделали внедорожник Tarpan, а в ГДР завели свой Tramp.

Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции — фото 1143748Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции — фото 1143749Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции — фото 1143750Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции — фото 1143751Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции — фото 1143752Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции — фото 1143753Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции

Фото: из архива автора

Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции

В Польше из сельскохозяйственного автомобильчика сделали внедорожник Tarpan, а в ГДР завели свой Tramp.

Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции — фото 1143752Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции — фото 1143753Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции — фото 1143751Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции — фото 1143750Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции — фото 1143748Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции — фото 1143749Кроссоверы соцлагеря: Нива и УАЗ все равно вне конкуренции
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