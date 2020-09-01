Надоело хлопать багажником на «корейце»? Грабим «японца»!

Донором для Креты послужил Mitsubishi Outlander.

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На кроссовере Hyundai Creta плохо закрывается багажник — приходится сильно хлопать.

Решил проблему просто: заказал два более мягких резиновых упора от Mitsubishi Outlander и поставил вместо штатных. Теперь багажник закрывается несравненно легче и тише.

М. Марченко, г. Екатеринбург

Приз автору совета — аккумулятор PowerBank на 5400 мА·ч компании Heyner.

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Благодаря специальному средству цинкор вопрос коррозии решается быстро и эффективно. Рекомендуем позаботиться и о защите радиатора. У нас есть и уже готовые «модельные» сетки, и универсальные для самостоятельной подгонки.

Фото: М. Марченко