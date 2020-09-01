Надоело хлопать багажником на «корейце»? Грабим «японца»!

На кроссовере Hyundai Creta плохо закрывается багажник — приходится сильно хлопать.
Решил проблему просто: заказал два более мягких резиновых упора от Mitsubishi Outlander и поставил вместо штатных. Теперь багажник закрывается несравненно легче и тише.
М. Марченко, г. Екатеринбург
Приз автору совета — аккумулятор PowerBank на 5400 мА·ч компании Heyner.
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Все, что нужно знать о шумоизоляции автомобиля, — тут.
- Благодаря специальному средству цинкор вопрос коррозии решается быстро и эффективно. Рекомендуем позаботиться и о защите радиатора. У нас есть и уже готовые «модельные» сетки, и универсальные для самостоятельной подгонки.
Фото: М. Марченко