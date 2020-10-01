За ответ на задачу № 149 «День при свечах» Андрей Раков, живущий в Москве, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme ARTON. А теперь — новое задание.

ЗАДАЧА № 152

Неразлучники

Федорыч раскопал в гараже жигулевский распредвал, завернутый в промасленную бумагу. Нахлынули воспоминания о временах, когда это была дефицитная деталь. Пошел поделиться с соседями. Семеныч и говорит: «Эка невидаль, распредвал жигулевский! На машине моего зятя мотор капиталили. Из-за дефекта одного распредвала пришлось менять второй и еще кое-что… Бешеные деньги потра­тили». На каких моторах так происходит и почему?

Короткие ответы не рассматриваются!

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 ноября 2020 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., д. 10, стр. 1. Или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы прочитаем все сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

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А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из июльского номера «За рулем» за 2020 год.

В задаче спрашивалось, почему свечи на старом мерседесовском моторе тяжело отворачивались по всей длине резьбы. Что сказал сосед Алексеич владельцу машины и как они вышли из положения при помощи трехгранного напильника?

Можно упрекнуть в невнимательности тех читателей, которые написали, что трехгранный напильник потребовался для удаления обломанной резьбовой части свечей. Ведь было написано: «Враскачку, потихоньку, вывернули». А раз вывернули, значит, ничего не сломали. Многие писали о нагаре на резьбовой части свечи и даже о сорванной резьбе в алюминиевой головке блока цилиндров. Но правильно обозначить проблему, изложить причину произошедшего и подробно описать выход из положения смог только победитель нашего конкурса.

«Недоввернутая» в головку блока цилиндров свеча.

Первая фраза, произнесенная Алексеичем после извлечения свечи, звучала так: «Саша, у свечи колечко не обжато»! Как такое могло случиться? Саша рассказал, что в прошлый раз свечи тоже тяжеловато вывернулись, но не так, как сейчас. А затягивал их, клянется, динамометрическим ключом. Что же помешало свечам ввернуться так, чтобы уплотнительное кольцо обжалось и герметично уплотнило соединение? Очевидно, большое количество нагара на резьбе головки. Он создал дополнительное сопротивление при закручивании, требуемый момент затяжки (20 Н·м) был достигнут, но свеча оказалась недовернутой.

Как же образовался столь плотный слой нагара? Между головкой блока цилиндров и резьбой свечи имеется зазор . В него при работе двигателя из камеры сгорания проникает под высоким давлением смесь газов с частичками сажи и масла. Она оседает на поверхностях и закоксовывается под воздействием высоких температур. Свеча и головка блока сделаны из разных металлов и имеют разные коэффициенты теплового расширения, поэтому при пуске и остановке двигателя нагреваются и остывают с разной скоростью. Поэтому зазор то увеличивается, то уменьшается. Соответственно, отложения то спрессовываются, то снова появляется щель, в которую прорывается новая порция газов. И так продолжается, пока нагар не забьет зазор полностью. Вворачивать новые свечи бессмысленно — резьбу надо сначала почистить.

Но как? Метчика под рукой не оказалось, тогда и пригодился трехгранный напильник. Очистили старую свечу от нагара и на резьбе сделали им поперечные надпилы, похожие на канавки в метчике, зачистили заусенцы. И удалили уплотнительное колечко, чтобы свеча-метчик могла ввернуться поглубже и очистить все витки резьбы. Нанесли пластичную смазку на свечу и начали «прогонять» резьбу. Действовали не спеша, в несколько приемов, каждый раз очищая метчик от нагара. Перед вворачиванием новых свечей протерли резьбу в головке и нанесли на свечу тонкий слой графита (можно натереть резьбу грифелем от простого карандаша. — Прим. ред.).

В одну головку блока шестицилиндрового V‑образного мотора M112 ввернуты шесть свечей — плюс столько же во вторую.

Почему речь шла о шести свечах? Это еще одна проверка на внимательность. Ведь у мотора V6, установленного на Мерседесе ML, их двенадцать: шесть свечей в одной головке и шесть в другой. Такая схема с двумя свечами на цилиндр способствует повышению мощности и снижает риск детонационного сгорания. Алексеич помог заменить шесть свечей в одной головке, а дальше сказал Саше: «Я показал тебе, как надо делать, — дальше сам».

Всем участникам конкурса спасибо. А Андрея Ракова поздравляем с победой!





Фото: Unsplash и фирмы-производители