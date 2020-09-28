Кодекс дачника: 7 правил образцового водителя

Перегружает автомобиль, ездит по обочине, тащится в левом ряду... — за все это другие водители сильно недолюбливают «дачников».

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Водители-дачники — одна из самых обсуждаемых тем на автомобильных форумах. Речь идет о тех, кто выезжает на дороги в лучшем случае два раза в неделю, и то только с весны до осени, а зимой маринует машину в гараже или под окнами. Почему-то считается, что это очень плохие водители на плохих машинах. Я не разделяю эту точку зрения. Более того, уверен, что мы все скоро станем водителями-«дачниками». Ведь все больше жителей городов-мегаполисов (я в том числе) отказываются от ежедневных поездок на автомобилях и садятся за руль в основном по выходным, повторяя тем самым модель поведения реальных дачников.

Для всех нас, «дачников» по факту и в душе, есть семь простых правил, соблюдая которые общими усилиями удастся снизить градус агрессии на наших дорогах.

Ехать со скоростью потока, не занимать левый ряд при свободном правом

В принципе, это прописано в Правилах дорожного движения. В частности, требование не занимать левый ряд при свободном правом содержится в пункте 9.4 ПДД, а учитывать интенсивность движения — в пункте 10.1. Не выполняя эти требования, вы создаете на дороге аварийную обстановку.

А что делать? Понятно, что после долгого перерыва вы можете чувствовать себя за рулем неуверенно. Постарайтесь в этом случае выехать на маршрут пораньше, по свободной дороге. А в случае плохого самочувствия (среди водителей-«дачников» немало пожилых людей) лучше отказаться от поездки, чтобы не создавать аварийную обстановку и не нарушать пункт 2.7 ПДД. Либо посадить за руль кого-нибудь помоложе.

Не перегружать машину...

Типичный автомобиль «дачника» — с багажником на крыше и прицепом на хвосте, а дача — последнее пристанище для любой вещи перед отправкой на свалку или сожжением. Так как в салоне место для семьи, а в багажнике — для ее вещей, все самое крупногабаритное и тяжелое грузят на верхний багажник. А крепят груз плохо — бечевками, ленточками, резинками с крючками. Шаткая конструкция грозит обрушиться в любой момент на машину самого «дачника» и на автомобили соседей по потоку.

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«Дачники» часто возят и стройматериалы. Хорошо, если на специальных прицепах (однако не все умеют с ними ездить). Но чаще — просто в багажниках, перегружая машины так, что у них лопаются пружины подвески. Конечно, ни о какой безопасной езде здесь говорить не приходится.

А что делать? Помнить о максимально разрешенных габаритах груза и грузоподъемности автомобиля и не превышать их. По возможности размещать груз в машине, а не на верхнем багажнике, и надежно крепить.

... и правильно ее обслуживать

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Допустим, межсервисный интервал для вашего автомобиля — 10 000 км. Дача расположена ровно в 100 километрах от дома. Получается, что от ТО до ТО вы можете съездить на дачу 50 раз. Но даже если вы будете ездить регулярно, без пропусков, каждые выходные, с апреля по октябрь (а многие начинают сезон позже, а заканчивают раньше), в лучшем случае у вас получится 28 поездок, так что межсервисный интервал составит почти два года. Это очень много — особенно если в холодное время автомобиль безвылазно стоит в гараже или тем более во дворе. Из-за этого многие детали быстро приходят в негодность.

А что делать? Обслуживать автомобиль, менять масла и технические жидкости, фильтры, приводные ремни и прочие расходники не по пробегу, а по календарю — например, раз в год, по весне, перед началом эксплуатации. Да, это недешево. Но зато машина будет в порядке и вас не станут осыпать проклятиями, если ваша «ласточка», например, закипит в пробке или встанет на перекрестке из-за отказавшего генератора.

Помнить о безопасности

Типичная примета «дачника» — поклажа на полке у заднего стекла седана: кошка, рассада или упаковка яиц. Мило? Опасно! Та же рассада полетит в головы водителя и пассажиров при резком торможении, а кошка может метнуться куда угодно (в том числе под педали) и без внешнего воздействия. Чем это грозит, понятно.

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Кроме того, и рассада, и животное ограничивают обзор — не только для самого дачника, но и для тех, кто поедет за ним.

А что делать? Рассаду убирать в багажник (ничего, не завянет) или как минимум на пол перед задним сиденьем. Кошку сажать туда же в переноске, несмотря на ее протесты. Терпите: этого требует безопасность — не только ваша, но и окружающих.

Не мыть машину на дачном участке и тем более в водоеме

Конечно, приятно выехать с дачи на чистой машине. Да и помыть ее, когда никто не мешает, под легкую музычку и прохладительные напитки — тоже удовольствие. Если забыть, что вода с кузова стекает в грунт вместе с маслом, бензином, сажей и прочей химией. А рядом — огород, с которого едите вы и ваши дети и внуки.

Еще хуже, если вы привыкли проводить «банные процедуры» для машины на ближайшем водоеме — пруду, речке. Может быть, там даже никто не купается, и рыбы нет (кстати, почему?), но эта вода также попадает в грунт.

А что делать? Мыть автомобиль только на специализированных автомойках, с очистными системами. Если нравится это делать самостоятельно — нет проблем, самомоек становится все больше и больше. Правда, комфорт немного не тот: в плавках да под пивко машину не помоешь. Но с этим придется смириться.

Не ездить по обочинам

Некоторые «дачники» съезжают на обочины, оправдываясь плохим самочувствием, аварийным состоянием автомобиля, а в особо тяжелых случаях — тем, что в сотне метров (километре, двух) — правый поворот, перед которым можно простоять два часа из-за тех, кому налево.

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А что делать? Не нарушать ПДД и думать об окружающих. Езда по обочине запрещена во всех случаях. Вы можете съехать на нее только для остановки. Автомобиль в аварийном состоянии, вот-вот закипит — устраняйте неисправность своими силами либо вызывайте эвакуатор. Плохо себя чувствуете — не садитесь за руль. Вам где-то там направо — ждите до нужного поворота. Конечно, вы будете стоять не два часа, а намного меньше — как и все остальные.

Да, возможно, движение на этом участке организовано неправильно. Добивайтесь в инстанциях изменение организации движения. Но не идите на сознательное нарушение ПДД, тем более под таким смехотворным предлогом. Помните, что в этом случае вы ничем не отличаетесь от хама, обходящего очередь перед врачебным кабинетом, чтобы «только спросить».

На садиться за руль пьяным или с похмелья

Дача — это шашлык. В нашей культуре шашлык — не самостоятельное блюдо, а только закуска. Так что, бывает, на дачах перебирают с горячительным, и иногда крепко.

А что делать? Употреблять только качественные напитки и в меру. Оперировать, по завету профессора Преображенского, горячими закусками. Хорошо высыпаться, завтракать, проверять себя алкотестером. При малейшей неуверенности в состоянии искать другого водителя или переносить поездку. Максимально детально представлять себе последствия «пьяной» аварии. Возможно, после нее не будет уже ни машины, ни дачи, ничего... Как сейчас принято говорить, ничего от слова «совсем».